PlayStation acaba de confirmar que su próxima consola de realidad virtual, PlayStation VR 2, saldrá a la venta a principios de 2023.

Se trata de uno de los dispositivos de Realidad Virtual más esperados, ya que Sony ha mostrado que el casco llega con bastantes funcionalidades.

Por un lado, la tecnología «See-Through View» ofrece una forma de ver su entorno incluso con el casco puesto gracias a las cámaras frontales integradas en el VR2.

Además, los jugadores podrán personalizar su zona de juego utilizando los mandos Sense de PlayStation VR2 para explorar la habitación. Esto permitirá a los jugadores ampliar y personalizar el área de juego para adaptarla a su estilo de juego y al entorno de la habitación.

PlayStation VR2 viene con 2 mandos VR2 Sense, que están diseñados con la misma filosofía que los mandos Dualsense para la PS5. Estos mandos utilizan retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos, que ayudarán a la inmersión en los juegos.

El casco ofrece su experiencia en dos modos distintos, VR y Cinematic Mode. En el modo VR, los jugadores pueden experimentar los juegos en una vista de 360º en un entorno virtual, mostrando vídeo HDR de 4000 x 2040 a una velocidad de fotogramas de 90Hz/120Hz.

En el modo cinematográfico, los jugadores pueden ver el sistema y la interfaz de usuario de PS5 y todo el contenido multimedia y de juegos que no sean de Realidad Virtual en una pantalla de cine virtual. El contenido en el modo cinematográfico se mostrará en formato de vídeo HDR de 1920×1080 con 24/60Hz y también con una frecuencia de refresco de 120Hz.

Aunque todavía falta mucho para que la consola salga a la venta, ya se han confirmado varios juegos para el dispositivo, como Horizon Call of the Mountain, Resident Evil 8, No Man’s Sky y Among Us.