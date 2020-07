POCO M2 Pro: El nuevo smartphone asequible de POCO ya es oficial

Como esperábamos, POCO ha lanzado hoy un nuevo smartphone en la India, el POCO M2 Pro. Es el segundo smartphone que lanza la compañía este año en dicho país, después del POCO X2.

Fuera de China, POCO anunció el POCO F2 Pro hace unas semanas con especificaciones más cercanas a la gama alta.

De la hoja de especificaciones, el POCO M2 Pro parece ser una variante ligeramente modificada del Redmi Note 9 Pro lanzado en la India en marzo de este año:

Pantalla: 6.67 pulgadas Full HD+ (1080 x 2400) LCD | 20:9 relación de aspecto | Cristal Corning Gorilla 5

Procesador: Qualcomm Snapdragon 720G | GPU Adreno 618G

RAM: 4GB/6GB LPDDR4X RAM

Almacenamiento: 64 GB/128 GB UFS 2.1; ampliable hasta 512 GB mediante tarjeta microSD

Cámara frontal: 16MP con el modo de noche

Cámara trasera: Cámara cuádruple con lente primaria de 48MP | 8MP ultra ancha | sensor de profundidad de 2MP | macro de 5MP

Batería: 5000mAh | 33W de carga rápida

Conectividad: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.0, GPS/ A-GPS, USB Tipo C, conector para auriculares de 3.5mm

Dimensiones: 165.75mm x 76.68mm x 8.8mm | Peso: 209g

El POCO M2 Pro viene en tres variantes de color – Out of the Blue, Green and Greener, y Two Shades of Black – y saldrá a la venta exclusivamente en Flipkart a partir del 14 de julio.

La variante de 4GB + 64GB tiene un precio de ₹13,999 (165€), la de 6GB + 64GB está en ₹14,999 (177€), y la variante de 6GB + 128GB tiene un precio de ₹16,999 (200€).

En la presentación de lanzamiento transmitida online, C Manmohan, Gerente General de POCO, compartió que todos los teléfonos de POCO se fabrican en la India. La afirmación estaba claramente encaminada a disipar el sentimiento antichino en el mercado debido a las recientes tensiones diplomáticas entre los dos países.