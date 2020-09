¿Por qué India ha prohibido PUBG en móvil pero no en PC?

El gobierno de India ha prohibido 118 juegos y aplicaciones, entre los que se encuentra el popular título PUBG. El juego ya ha sido eliminado de la Play Store de Google y la App Store de Apple.

Esto ha generado bastante controversia ya que el juego acumulaba 145 millones de descargas en India, por lo que era bastante popular.

A diferencia de las apps que fueron prohibidas en una fase inicial y que en su mayoría eran de origen chino como TikTok, AliExpress, UCWeb, etc., PUBG no es totalmente china, aunque no mucha gente lo sabe.

De hecho, el juego PUBG fue ideado por un canadiense, Brendan Greene, y desarrollado y publicado por una empresa surcoreana, PUBG corporation, que es una subsidiaria del estudio de juegos surcoreano Bluehole.

Cuando el juego fue lanzado por primera vez en diciembre de 2017, se hizo sólo para PC, y más tarde la compañía se asoció con el gigante chino Tencent Holdings que publicó la versión sólo para móviles PUBG Mobile en marzo de 2018.

Tencent publicó otra versión del juego llamada PUBG Mobile Lite en agosto de 2019 con menos requerimientos de hardware.

Por tanto, es legal jugar a PUBG en PC en la India ya que la prohibición del gobierno sólo afecta a las versiones móviles del juego. PUBG puede ser jugado en cualquier PC o consola.

Ahora bien, según algunos informes, Tencent tiene una participación del 10% en Bluehole, por lo que podría ocurrir que la versión para PC también fuera prohibida en India.