Pronto podrás salir de un grupo de WhatsApp sin que se entere todo el mundo

Actualmente, si decides abandonar un grupo de WhatsApp, la app publica un mensaje en el chat para que todo el mundo sepa que te has ido.

Probablemente no sea un gran problema en la mayoría de los casos, a menos que se trate de un grupo con familiares o amigos que no entiendan por qué te has ido.

Según WABetaInfo, WhatsApp está trabajando en una próxima función que podría evitar enfrentamientos incómodos al permitirte salir de los grupos sin publicar una notificación que todo el mundo pueda ver.

Hay que tener en cuenta que la app notificará a los administradores del grupo que te vas cuando la función esté disponible, pero todos los demás no lo sabrán a menos que se lo digas.

WABetaInfo ha obtenido una captura de pantalla de la versión beta de WhatsApp en el escritorio que muestra un aviso de salida que dice: «Sólo tú y los administradores del grupo serán notificados de que has abandonado el grupo».

Es de esperar que la función se despliegue también para WhatsApp en el móvil cuando esté disponible en el escritorio.

En caso de que no quieras que determinados contactos te vuelvan a agregar o que te agreguen a otro chat de grupo, no olvides que siempre puedes bloquearlos para que no lo hagan. En los ajustes de Cuenta > Privacidad, puedes elegir las personas que pueden añadirte a los grupos, siendo las opciones «Todos», «Mis contactos» y «Mis contactos excepto…» las personas que excluyas.