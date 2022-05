Prueba GCam Go, la cámara de Google para smartphones baratos

Existen numerosos ports de la app de cámara original de Google para smartphones de otras marcas. Sin embargo, la app no siempre funciona con dispositivos de gama baja, y aquí es donde las apps de Android Go pueden resultar útiles.

Posiblemente te suena Android Go, ya que es una alternativa ligera al sistema operativo Android pensada principalmente para dispositivos de gama baja.

GCamera Go v3.3 es la última versión estable de GCam Go. La aplicación ya está disponible para la mayoría de los dispositivos Android Go, y funciona perfectamente en los dispositivos Android con Android 8.0 o posterior.

La última actualización viene con todo lo que necesitas, incluyendo HDR+, modo nocturno para fotografías con poca luz y soporte de cámaras auxiliares (es decir, soporte de otras cámaras además de la principal).

La aplicación es compatible con una amplia gama de dispositivos de los principales fabricantes, incluyendo Samsung (tanto para los chipsets Exynos como Snapdragon), Xiaomi, OnePlus, Oppo, etc. La aplicación va bien con todos los chips del mercado, incluyendo Snapdragon, MediaTek y Exynos.

Puedes descargar la GCam Go desde aquí.