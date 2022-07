Qualcomm anuncia los nuevos Snapdragon W5 / W5+ Gen1 para smartwatches

Qualcomm ha anunciado los sucesores de los chips de la serie Snapdragon Wear 4100, los Snapdragon W5 Gen 1 de 4nm y el W5+ Gen 1, que prometen mejoras para la próxima generación de wearables.

Según Qualcomm, los nuevos Snapdragon W5 y W5+ Gen 1 de 4nm ofrecerán un rendimiento 2 veces superior y una duración de la batería un 50% mayor.

Los nuevos chips son un 30% más pequeños y finos, lo que debería dar lugar a diseños más elegantes. El Wear 4100+ ocupaba un área de 128 mm2 para el SoC, mientras que el Snapdragon W5+ Gen 1 pone el SoC en un área de 90mm2. La altura del chip también se ha reducido de 0,69 a 0,48 mm, por lo que es de esperar que veamos diseños más delgados con baterías más grandes.

Qualcomm también afirma que los nuevos conjuntos de chips facilitan el escalado entre segmentos, por lo que suponemos que veremos varios diseños en los distintos segmentos del mercado, que es donde entra la diferencia entre el Snapdragon W5 y el W5+.

La principal diferencia entre los SoCs Snapdragon W5 Gen 1 y Snapdragon W5+ Gen 1, es el coprocesador AON (Always On), o la ausencia del mismo en el chipset no Plus.

Construido en un proceso de fabricación de 22nm, el coprocesador AON puede encargarse de más tareas en segundo plano utilizando menos energía, incluyendo el procesamiento de voz, la reproducción de audio y las notificaciones. El coprocesador AON también aporta Bluetooth 5.3 de bajo consumo, WiFi, GNSS, así como estados de bajo consumo como «deep sleep» e «hibernate».

En cuanto a las especificaciones, el Snapdragon W5+ Gen 1 sigue contando con cuatro núcleos Cortex-A53 a 1,7 GHz, pero esta vez los combina con un nuevo núcleo de eficiencia Cortex-M55 (el coprocesador AON de 22 nm) que funciona a 250 MHz (en comparación con el Cortex-M0 de Wear 4100+ que funciona a 50 MHz).

La GPU se ha actualizado a A702 funcionando a 1,0GHz y GPU 2.5D dentro del coprocesador AON, lo que supone una mejora significativa en comparación con el A540 de 320MHz de la plataforma Wear 4100+.

El Snapdragon W5+ Gen 1 soporta ahora una memoria de 16 LPDDR4 a 2133MHz y viene con una unidad de aprendizaje automático U55. El módem LTE también se ha actualizado con Rel 13 w/Cat 1bis con modo de bajo consumo.

Qualcomm se ha asociado con Compel y Pegatron para los diseños de referencia que ayudarán a sus socios a desarrollar sus propios productos, y los primeros fabricantes son Mobvoi y Oppo. Se rumorea que Oppo lanzará su propio Oppo Watch 3 en algún momento de agosto.