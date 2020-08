Hace unas horas escuchamos que Huawei dejará de fabricar chips Kirin debido al veto que le impide trabajar con TSMC, la fundición de chips más avanzada del mundo.

Esta información ha sido confirmada por la propia compañía, que ha revelado que el próximo Mate 40 será el último smartphone que incorpore un chip Kirin.

Esto supone un importante revés a la división de smartphones de Huawei, que tiene pocas opciones para lanzar smartphones con chips que puedan competir con los mejores del mercado.

Como era de esperar, Qualcomm está tratando de persuadir al gobierno de EE.UU. para que le permita vender chips a la empresa china, según ha informado The Wall Street Journal.

Según una reciente norma, los fabricantes extranjeros que utilizan tecnología de origen estadounidense para fabricar chips deben obtener una licencia antes de venderlos a Huawei. Como resultado, HiSilicon ha tenido que cesar su actividad ya que su fabricante de chips, TSMC, ha terminado su relación con la empresa.

Huawei no tiene más remedio que comprar chips de otros proveedores y Qualcomm quiere intervenir antes que cualquier otra empresa. El fabricante de chips argumenta que la prohibición de exportación no impediría a la empresa china obtener los componentes necesarios de empresas no estadounidenses y el coste de oportunidad sería de miles de millones de dólares.

La fundición china SMIC ya ha fabricado el Kirin 710A para Huawei, pero carece de la tecnología para fabricar chips de gama alta. También se dice que Huawei está en conversaciones con MediaTek de Taiwán para que le suministre más de 120 millones de chips. Samsung es otro fabricante extranjero que podría suministrar procesadores a Huawei pero probablemente no quiera hacerlo ya que es un gran competidor.

Qualcomm advierte que, de no ser ellos quienes suministren chips, lo harán otras compañías extranjeras. Por eso, Qualcomm está ansioso por vender sus chips habilitados con 5G a Huawei.

La administración del presidente Donald Trump quiere impulsar la competitividad tecnológica de Estados Unidos y esto podría jugar a favor de Qualcomm. Si consigue la licencia, podrá generar miles de millones de dólares en ingresos e invertir más en el desarrollo de nuevas tecnologías. También insiste en que si se le niega la licencia, Huawei no se verá afectado, ya que podría obtener sus componentes de otro lugar.

Algunas empresas como Intel, Micron Technology y Xilinx ya han recibido licencias para hacer negocios con Huawei. Si Qualcomm consigue la licencia, los próximos Huawei P50 y el Mate 50 probablemente tendrán un chip Snapdragon.