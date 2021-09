¿Qué es Matter? El nuevo protocolo del hogar inteligente explicado

A día de hoy, si quieres disfrutar de un hogar inteligente, tienes que lidiar con multitud de ecosistemas de hogares inteligentes, y asegurarte de que cada dispositivo que se compra es compatible.

Esto podría cambiar pronto, gracias al nuevo estándar para hogares inteligentes llamado Matter que fue anunciado en mayo.

Matter aún no está disponible, pero cuando finalmente se lance, podría cambiar por completo la forma de comprar productos para el hogar inteligente.

¿Qué es Matter?

Matter es un estándar de conectividad para hogares inteligentes, que está siendo desarrollado por grandes empresas que forman parte de la Connectivity Standards Alliance.

Esta alianza está formada por pesos pesados como Google, Amazon, Apple y, en menor medida, también Samsung. Esto significa que los asistentes virtuales más extendidos — como Google Assistant, Amazon Alexa y Siri — serán compatibles con los dispositivos Matter.

También participan empresas más pequeñas como Huawei, Ikea, Signify, Schneider Electric, Tuya, Legrand o Texas Instruments.

Matter está basado en el protocolo IP e, inicialmente, los dispositivos se conectarán a través de redes Thread y Wi-Fi. Esto puede cambiar con el tiempo, dependiendo de cómo evolucione la tecnología.

¿Qué hace diferente a Matter?

La principal razón por la que Matter es diferente a otros estándares es que los consumidores podrán comprar cualquier producto doméstico inteligente y utilizarlo con su ecosistema actual.

Esto significa que no tendrás que descargar una app diferente para cada uno de tus dispositivos inteligentes. Además, lo que es más importante, los dispositivos podrán trabajar juntos para crear automatizaciones y rutinas.

Esto también significa que tus opciones de compra de dispositivos aumentan. Actualmente, muchos dispositivos son compatibles con uno o dos de los ecosistemas más extendidos de Google, Alexa o HomeKit, pero no con los tres.

Si todos estos ecosistemas funcionan bajo un mismo estándar, podrás basar tu decisión de compra en las características y el precio del producto, y no tendrías que ignorar dispositivos por el hecho de que no son compatibles con tu ecosistema.

¿Qué ocurrirá con los estándares actuales?

Thread es una tecnología de red en malla que permite que los dispositivos se conecten a otros dispositivos en una red, en lugar de tener que conectarse directamente a un único concentrador o router. Muchos dispositivos Matter funcionarán con Thread, así que no es un competidor sino un complemento.

Matter, al menos al principio, funcionará sobre IP. Eso significa que probablemente no funcionará con estándares como Z-Wave. Eso no significa que los dispositivos Z-Wave no vayan a funcionar nunca con Matter, pero, como ocurre actualmente, podría significar que se necesita algún tipo de concentrador o puente para unirlo todo.

Zigbee podría ser un caso diferente. La Zigbee Alliance se convirtió en lo que ahora es la Connectivity Standards Alliance. Así que es probable que Zigbee se conecte al menos de alguna manera con Matter, y es totalmente posible que los dos estándares se fusionen.

¿Serán compatibles los dispositivos actuales con Matter?

Algunos dispositivos podrían recibir una actualización para soportar el nuevo estándar, mientras que otros no. Dependerá de cada fabricante.

Apple mencionó Matter en la WWDC 2021, y parece que cualquier dispositivo doméstico inteligente compatible con Matter será accesible en la app Casa de iOS, aunque no sea explícitamente compatible con HomeKit.

Amazon también ha dicho que la mayoría de los altavoces Echo serán compatibles con Matter.

Signify ha dicho que actualizará los hubs antiguos para que funcionen con Matter, y Nanoleaf ha dicho que tanto los dispositivos actuales como los futuros serán compatibl.

Google también ha dicho que el termostato Nest será compatible, y Philips Hue ha prometido lanzar una actualización de software que hará que todos sus productos sean compatibles con Matter una vez que se lance.

¿Cuándo se lanzará Matter?

Originalmente, los productos bajo el nuevo estándar Matter debían llegar hacia finales de 2021.

Sin embargo, la Connectivity Standards Alliance ha retrasado ese despliegue. Actualmente, está previsto que Matter salga al mercado en algún momento de 2022.