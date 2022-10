¿Sabías que Google prohíbe a los fabricantes producir dispositivos con Fire OS?

Los contratos que los fabricantes de Android firman con Google para poder incluir en sus dispositivos la Play Store y los servicios de Google les impiden fabricar dispositivos que ejecuten un fork de Android.

Google dice que bifurcar Android dañaría el ecosistema, por lo que los fabricantes deben comprometerse a no participar nunca en la producción de un dispositivo que ejecute un fork de Android.

Algunos organismos reguladores — en concreto, la UE — han dictaminado que la cláusula de «no forks» del contrato de Android no es legal y que Google no puede castigar a los fabricantes que se salten esta restricción. Pero la UE no controla todo el mundo, así que aunque Google no puede castigar a los fabricantes dentro de la UE, ¿qué pasa en el resto del mundo?

La cláusula «anti forks» de Google siempre ha sido un gran problema para Amazon, cuyo Fire OS es el fork de Android número 1. Dado que la mayoría de los fabricantes de tecnología están involucrados en la producción de teléfonos, tabletas, televisores, ordenadores portátiles, coches o relojes Android, Amazon siempre ha tenido que buscar a alguien dispuesto a hacer fabricar dispositivos Fire.

Amazon se quejó de esto a la Comisión de la Competencia de la India la semana pasada, diciendo: «Al menos siete fabricantes de equipos originales han indicado que su capacidad para entrar en una relación de fabricación de este tipo con Amazon está bloqueada por completo o significativamente limitada (por ejemplo, en términos de alcance geográfico) por sus compromisos contractuales con Google.»

Ahora, un nuevo informe de Janko Roettgers de Protocol dice que Google está cediendo en esta restricción, al menos para los televisores.

El informe dice que Google y Amazon han «llegado a un acuerdo» que permite a los fabricantes de Android hacer televisores que ejecutan Fire TV OS, y que TCL, Xiaomi y Hisense ofrecerán productos en ambos ecosistemas.

A pesar de que los fabricantes parecen haber recibido el visto bueno de Google para fabricar dispositivos para un competidor, Google sigue manteniendo las cosas oscuras. Protocol dice que «oficialmente, la posición de Google no ha cambiado», y la compañía ha proporcionado una declaración indicando que estas normas antifragmentación siguen vigentes.

Los televisores Fire de Xiaomi y TCL sólo se han anunciado para Europa, así que tal vez Google esté aplicando normas diferentes para cada lugar. La prueba estará en qué dispositivos se envían a qué países.