Samsung sigue sin adoptar las actualizaciones A/B sin fisuras que llegaron con Android 7

Fabricantes como Samsung han avanzado mucho en los últimos años en lo que se refiere a la velocidad con la que lanzan actualizaciones de Android. De hecho, Samsung suele adelantarse a Google en muchos casos a la hora de lanzar parches de seguridad.

Sin embargo, sigue habiendo una punto negro en el programa de actualizaciones de Samsung: la falta de soporte para actualizaciones A/B sin fisuras.

El otoño pasado, nos encontramos con la esperanza de que la serie Galaxy S23 podría romper la tendencia y, finalmente, adoptar las actualizaciones sin fisuras, pero por desgracia, no ha sido el caso.

La idea detrás de la compatibilidad con actualizaciones sin fisuras es minimizar el tiempo de inactividad al actualizar el teléfono. En lugar de tener que pasar por un largo proceso de reinicio e instalación, un teléfono con actualizaciones sin fisuras puede instalar su software en una segunda partición mientras sigues utilizando la principal. Luego, cuando todo esté listo, puedes arrancar en la nueva sin apenas interrupciones.

Pero no es así. Ahora que el Galaxy S23 Ultra ya está en manos de medios de comunicación como el nuestro, se ha podido comprobar con la herramienta Treble Info que que Samsung no ha pasado página: el Galaxy S23 Ultra no admite actualizaciones sin fisuras.

Aunque no es sorprendente, dada la reticencia de Samsung a hacer este cambio, no deja de ser frustrante. Tal vez el año que viene Samsung abandone la capacidad de entrada de 128 GB y, así, se quede con menos excusas para no implementar esta funcionalidad.