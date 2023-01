Apple anuncia sesiones Today at Apple gratuitas enfocadas en la privacidad

Apple siempre ha estado enfocada en la privacidad de los datos de los usuarios y, prueba de ello, es que ofrece herramientas que permiten a las personas tener más información y control sobre el uso que se hace de sus datos, así como para mantenerlos protegidos.

Con motivo del Día de la Protección de Datos, que se celebra el 28 de enero, Apple comenzará a ofrecer a los usuarios una nueva sesión de Today at Apple para aprender a proteger sus datos.

Además, para concienciar sobre la importancia de la protección de datos, ha creado la película «A Day in the Life of an Average Person’s Data» con la colaboración de Nick Mohammed, actor de la serie Ted Lasso de Apple TV+.

Sesiones enfocadas en la privacidad con Today at Apple

El sábado, 28 de enero, se estrenará «Protege tu privacidad en el iPhone», una sesión Today at Apple de 30 minutos en la que los usuarios que se acerquen a una Apple Store en cualquier lugar del mundo podrán conocer más a fondo las herramientas que incorpora el iPhone para proteger tu privacidad.

El equipo de Teknófilo ha tenido oportunidad de asistir a una de estas sesiones y son muy recomendables, ya que se presentan funcionalidades como Protección de la Privacidad de Mail, Comprobación de Seguridad, los servicios de localización y las llaves de acceso, que son desconocidas para muchos usuarios.

En estas sesiones, aprenderás a personalizar estas prestaciones en función de sus preferencias de privacidad. Conviene acercarse con tu iPhone actualizado a la última versión de iOS, ya que algunas funcionalidades de privacidad se introdujeron en iOS 16.

» 📝 Inscribirse en una sesión de privacidad con Today at Apple «

La privacidad como principio del diseño de Apple



La privacidad es un aspecto integral de los productos y servicios Apple, desde el momento en que se estrena un dispositivo hasta cada vez que se utiliza una app. Los productos y las prestaciones de Apple incluyen innovadoras tecnologías de privacidad que limitan el acceso ajeno a los datos.

De esta manera, los rastreadores no pueden seguir la pista de los usuarios en Safari, la app Salud mantiene sus registros a buen recaudo y Siri se adapta a sus necesidades sin saber quiénes son. Estos son solo algunos ejemplos de las muchas prestaciones de privacidad que Apple integra en sus productos y servicios.

Apple cree que todos deben tener información clara sobre el uso que se hace de sus datos, además de acceso a herramientas para decidir cuándo y con quién compartirlos.

Este compromiso con la transparencia, la gestión de los datos y la innovación en materia de privacidad da a los usuarios de las tecnologías de Apple más capacidad de decisión y más control en lo relativo a su información personal. Los equipos de Apple trabajan para seguir mejorando en este aspecto todos los días, no solo durante el Día de la Protección de Datos. Hay más información sobre las prestaciones de privacidad de Apple en apple.com/es/privacy.

¿Qué son las sesiones Today at Apple?

Today at Apple ofrece sesiones creativas gratuitas para que los clientes saquen todo el partido a sus productos Apple. Los clientes pueden hacer reservas en grupo para sus equipos, organizaciones o clases.

Sea cual sea su nivel, cualquiera puede asistir a una sesión de Today at Apple en su tienda Apple Store. Puedes registrarte para asistir a una sesión en https://www.apple.com/es/today/.