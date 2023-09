Si quieres, puedes conectar tu iPhone 15 por cable Ethernet

Una de las novedades de los iPhone 15 es que incorporan un puerto USB-C, lo que abre la posibilidad a conectar una gran cantidad de accesorios.

Algunos usuarios han descubierto que, si conectas un adaptador USB-C a Ethernet, puedes conectar tu iPhone a tu red local o Internet a través de un cabler estándar de red.

Aunque no muchos usuarios sentirán la necesidad de cablear su iPhone, puede ser útil para descargar/subir vídeos pesados, descargar actualizaciones de iOS o cualquier otra cosa si, por alguna razón, tu conexión WiFi no es muy buena o no está habilitada, pero tienes una roseta Ethernet.