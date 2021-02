Apple ha lanzado una primera versión preliminar de iOS 14.5 para desarrolladores, y trae una mejora bastante interesante para los tiempos que corren.

Con iOS 14.5, el iPhone se podrá desbloquear fácilmente aunque lleves máscara puestas si eres usuario de un Apple Watch.

Actualmente, el iPhone obliga a introducir a introducir el código de acceso cuando intentas utilizar Face ID con una máscara pero, a partir de iOS 14.5, será posible desbloquear el iPhone si llevas puesta una mascarilla y tienes el Apple Watch en la muñeca.

Para activar la función de desbloqueo con el Apple Watch, tendrás que ir a la app Ajustes de tu iPhone y buscar el ajuste de «Face ID y código de acceso». Una vez allí, verás una opción de Desbloquear con Apple Watch.

Tu Apple Watch podrá desbloquear tu iPhone siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

Face ID detecta una mascarilla

Tu Apple Watch está cerca

Tu Apple Watch está en su muñeca

Tu Apple Watch está desbloqueado

Tu Apple Watch tiene un código de acceso activado

Otra cosa a tener en cuenta aquí es que si desactivas la función de detección de muñeca del Apple Watch, entonces no podrás desbloquear tu iPhone con el Apple Watch.

Una vez que habilites la función, tu iPhone se desbloqueará automáticamente con tu Apple Watch la próxima vez que te pongas una mascarilla.

Cuando tu iPhone se desbloquee, recibirás una vibración háptica en tu Apple Watch indicándote que tu iPhone fue desbloqueado por el Apple Watch. También existe la opción de «bloquear el iPhone» directamente desde esa notificación del Apple Watch.

La función es similar a la del desbloqueo con Apple Watch en el Mac, pero parece ser más rápida y fiable en las primeras pruebas.

En el iPhone, el desbloqueo del Apple Watch se limita únicamente a desbloquear el iPhone mientras se lleva la mascarilla. No funciona si tu iPhone no puede detectar si llevas una mascarilla, y no funciona para cosas como Apple Pay, el autocompletado de la tarjeta de crédito en Safari o el acceso a las funciones de Apple Card en la app Wallet. En esos casos, tendrás que introducir tu código de acceso si llevas una mascarilla.

En definitiva, lo que es importante tener en cuenta es que la función de desbloqueo con el Apple Watch no es tan segura como el desbloqueo con Face ID o un código de acceso, pero es mucho más cómoda para los tiempos que corren.