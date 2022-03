Sony anuncia 3 nuevos planes de PlayStation Plus: Características y precios

Sony ha anunciado hoy la fusión de PlayStation Plus y PlayStation Now en un nuevo servicio de suscripción PlayStation Plus que ofrecerá tres niveles de suscripción.

Sony afirma que realizará un despliegue regional gradual de los nuevos planes de PlayStation Plus en junio, empezando por algunos mercados asiáticos y siguiendo por Norteamérica, Europa y el resto del mundo.

La intención de Sony es actualizar la mayoría de los territorios de PlayStation Network con el nuevo servicio de suscripción de juegos PlayStation Plus para finales de la primera mitad de 2022.

Los tres nuevos planes de PlayStation Plus

PlayStation Plus Essential

Incluye las mismas ventajas que ofrece PlayStation Plus actualmente, es decir: Dos juegos descargables al mes Descuentos exclusivos Almacenamiento en la nube para las partidas guardadas Acceso al multijugador online La suscripción a PlayStation Plus no cambiará para los miembros de este nivel.

Precio en Europa: 8,99 € al mes / 24,99 € al trimestre / 59,99 € al año (no cambia con respecto al actual servicio PlayStation Plus)

PlayStation Plus Extra

Incluye todas las ventajas del nivel Essential

Añade un catálogo de hasta 400 de los mejores títulos para PS4 y PS5, incluidos grandes éxitos del catálogo de PlayStation Studios y desarrolladores asociados externos. En el nivel Extra, los juegos son descargables.

Precio en Europa: 13,99 € al mes / 39,99 € al trimestre / 99,99 € al año

PlayStation Plus Premium

Incluye todas las ventajas de los niveles Essential y Extra

Añade hasta 340 juegos más, incluidos: Títulos de PS3 disponibles mediante transmisión en streaming en la nube Un catálogo de clásicos populares, disponibles en streaming y para descargar de la PlayStation original, PS2 y PSP La transmisión en streaming en la nube de los juegos de la PlayStation original, PS2, PSP y PS4 se ofrece en los niveles Extra y Premium en los mercados en los que PlayStation Now esté disponible actualmente. Los usuarios pueden transmitir juegos desde consolas PS4 y PS5 o PC. Este nivel también incluye acceso a pruebas de juegos por tiempo limitado para que los jugadores puedan probar ciertos juegos antes de comprarlos.

Precio en Europa: 16,99 € al mes / 49,99 € al trimestre / 119,99 € al año

¿Qué juegos incluirán los planes Extra y Premium?

Muchos de los juegos disponibles en ambos planes serán los mismos. La principal diferencia es que Premium tendrá acceso al catálogo de juegos clásicos de la época pasada de PlayStation, pero el resto de juegos que formarán parte del catálogo de «400 de los mejores títulos para PS4 y PS5» serán los mismos en ambos planes.

Sony no ha enumerado todos los juegos que los jugadores pueden esperar en este catálogo, pero sí menciona algunos de los títulos más importantes para que los jugadores tengan una idea de por dónde irán las cosas en el futuro.

En su lanzamiento, PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium incluirán grandes títulos como Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 y Returnal.