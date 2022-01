Sony es la primera gran empresa en anunciar que no acudirá a MWC 2022

Sabíamos que antes o después iba a ocurrir. Con récord de contagios diario en España, era impensable que las compañías tecnológicas mantuvieran su cita con Mobile World Congress, como si no pasara nada.

La primera compañía en anunciar que no estará presente es Sony, una de las marcas más destacadas del evento que, en años «normales», tenía uno de los stands más grandes e interesantes de la feria.

Sony ya canceló su presencia en las dos ediciones anteriores por motivos de la pandemia y, como este año, fue de las primeras en anunciarlo.

La organización GSMA mantiene que el evento se celebrará entre el 28 de febrero y el 3 de marzo, y solo se cancelará si las autoridades españolas así lo exigen.

Por ahora, Sony no ha concretado si va a tomar parte de forma virtual. Fuentes de la empresa han explicado que no tendrán stand físico y que todavía no han decidido cómo comunicarán las novedades de este 2022.

Tras la ausencia de Sony, se abren las apuestas. ¿Cuál será la siguiente compañía en cancelar su asistencia?