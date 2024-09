Sony presenta la PS5 Pro: ¿vale la pena su precio de 799,99€?

Después de meses de filtraciones y especulaciones, Sony finalmente ha dado a conocer la esperada PS5 Pro. Sin embargo, el anuncio no ha estado exento de polémica, sobre todo debido a su elevado precio de lanzamiento: 799,99€.

La PS5 Pro se posiciona como una versión mejorada gráficamente y más potente que la PS5 original. No obstante, el precio ha sorprendido a muchos, ya que cuesta significativamente más que la PS5.

El principal atractivo de la PS5 Pro es su capacidad para gestionar gráficos de alta fidelidad a un rendimiento constante de 60 fps. En teoría, esto suena impresionante, pero muchos usuarios señalan que la PS5 estándar ya puede lograr resultados similares al sacrificar algo de resolución.

Otra decisión que ha causado debate es la eliminación de la unidad de discos en la PS5 Pro, lo que implica que los jugadores deberán recurrir a descargas digitales para todos sus juegos. Además, el soporte vertical, que anteriormente venía incluido con las consolas PlayStation, ahora se vende por separado.

Lo que también ha generado escepticismo es la falta de exclusivas que realmente aprovechen el poder adicional de la PS5 Pro. A pesar de contar con títulos de gran éxito como God of War, The Last of Us, Marvel’s Spider-Man y el reciente AstroBot, no parece haber un juego que realmente justifique el salto a esta nueva consola.

La recepción inicial de la PS5 Pro ha sido tibia. Entre su elevado precio, la falta de novedades revolucionarias en el hardware y los cambios en el diseño, los jugadores se preguntan si vale la pena hacer el gasto en esta nueva versión.

Solo el tiempo dirá si la PS5 Pro logrará conquistar a los gamers o si se convertirá en una costosa apuesta fallida para Sony.