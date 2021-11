Sony revela los 10 juegos más jugados en el primer año de PlayStation 5

Probablemente no lo recuerdes, pero hoy la PlayStation 5 cumple oficialmente un año. A pesar de llevar 12 meses en el mercado, sigue siendo complicado hacerse con una de estas consolas y, por lo que hemos escuchado, la situación solo va a ir a peor.

El director general de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha celebrado el primer aniversario de la PS5 haciendo un resumen del año y revelando los diez juegos más jugados en la plataforma.

Ryan ha hecho un repaso del año de PlayStation 5 y de Sony en general. Sony ha realizado varias adquisiciones este año, y ha lanzado algunas exclusivas como Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart, y Deathloop.

En total, Ryan afirma que se han lanzado 360 juegos en PS5, además de reiterar que las distintas casas de desarrollo de PlayStation Studios tienen más de 25 juegos en desarrollo en estos momentos.

Ryan también ha desvelado los diez juegos más jugados durante el primer año de PlayStation 5, ordenados por el total de horas de juego.

Probablemente no sorprenderá a nadie saber que Fortnite ocupa el primer puesto, seguido por Call of Duty: Black Ops Cold War, FIFA 21, NBA 2K21 y Assassin’s Creed Valhalla para completar los cinco primeros.

Destiny 2 queda en sexto lugar, acompañado por MLB The Show 21, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls y, por último, NBA 2K22.

Hay dos exclusivos de PlayStation en la lista, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y Demon’s Souls, aunque hay tres juegos de PlayStation Studios, ya que Sony también es responsable de MLB The Show 21, una serie que ha llegado a otras plataformas por primera vez este año.

Algunas exclusivas no han entrado en la lista, como Returnal y Ratchet & Clank: Rift Apart. Su ausencia es comprensible, ya que Ryan afirma que el Top 10 se ha construido por tiempo total de juego. Muchos de los juegos de la lista son juegos en red que se juegan muchas horas. En comparación, Rift Apart es un juego de 20 horas.