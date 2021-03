Sony te va a regalar estos 10 juegos para PS4 y PS5 totalmente gratis

Sony va a regalar un montón de juegos a partir del 25 de marzo con motivo de su evento Play at Home 2021 que comenzó a principios de este mes con una copia gratuita de Ratchet & Clank.

Sony dice que regalará otros 10 juegos para PS4, PS5 y PlayStation VR, incluido el premiado Horizon Zero Dawn Complete Edition.

La primera tanda de juegos gratuitos para PS4 son Abzu, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica y The Witness, mientras que los propietarios de PSVR podrán conseguir copias de Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper y Paper Beastdesde el 25 de marzo a las 4:00 en España hasta el 22 de abril a las 4:00.

La mejor oferta no empezará hasta abril: Horizon Zero Dawn Complete Edition se podrá descargar tanto en PS4 como en PS5 el 19 de abril a las 16:00 hasta el 14 de mayo. Es uno de los mejores juegos de PS4, así que merece la pena marcar la fecha.

Para descargar los juegos, todo lo que tendrás que hacer es ir a sus páginas de la tienda en PlayStation Store y pulsar descargar.

Lo bueno de la oferta es que no es necesario ser miembro de PlayStation Plus para aprovechar el programa Play at Home. Está disponible para cualquier persona con una cuenta de PSN.