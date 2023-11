Taylor Swift ha sido nombrada artista del Año 2023 de Apple Music

El año 2023 ha sido un año excepcional para Taylor Swift, quien ha logrado batir récords y consolidarse como la Artista del Año de Apple Music.

Su ascenso meteórico en la industria de la música es innegable, y basta con observar las listas de ventas, las cifras de reproducciones y los estadios abarrotados de fans que la aclaman en sus conciertos para comprender su relevancia en el mundo musical. Durante los primeros 10 meses de 2023, 65 de sus canciones han alcanzado la lista Top 100 Diario Global, un logro que ningún otro artista ha conseguido este año.

La propia Taylor Swift expresó su gratitud al recibir el título de Artista del Año de Apple Music: «Es todo un honor ser la Artista del Año de Apple Music. Gracias a todos por hacer de este año el más increíble, feliz y memorable de mi vida. Habéis reproducido mis temas sin parar, los habéis cantado conmigo en los conciertos y los habéis bailado a tope en las salas de cine. Nada de esto habría sido posible sin vosotros. Muchísimas gracias.»

Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music y Beats, destacó la huella imborrable que Taylor Swift ha dejado en la industria de la música, no solo este año récord, sino a lo largo de toda su carrera. La artista es considerada una figura definitoria de toda una generación y una fuerza que está transformando la industria musical. Su influencia perdurará durante años, y Apple Music se siente orgulloso de celebrar todos sus logros.

Hoy, Apple Music pone de manifiesto la música y los momentos que han convertido el tour Eras de Taylor Swift en un evento icónico en la cultura musical, reviviendo temas de su trayectoria que se han convertido en éxitos en 2023.

Los oyentes de Apple Music pueden disfrutar de una amplia programación que rinde homenaje a las dos décadas de narrativa musical recorrida por Taylor Swift, incluyendo entrevistas, álbumes y listas de reproducción que resumen su evolución como artista hasta su coronación en este histórico año. Toda esta programación está disponible en apple.co/am-1.

Las cifras de streaming de Taylor Swift han experimentado un crecimiento constante durante 2023, en gran parte gracias al éxito arrollador de su tour Eras. La semana en la que comenzó la gira en marzo, las reproducciones de la artista aumentaron un 61 por ciento en todo el mundo, y este aumento se mantuvo durante el verano con cifras de reproducciones mensuales de dos dígitos. Su lista de reproducción «Setlist: Eras Tour» se convirtió en la más reproducida del año y se incluyó entre las 40 listas seleccionadas por Apple Music más populares del año.

Varios de sus temas más icónicos, como «Bad Blood,» «Blank Space,» «Style,» «Shake It Off,» «Wildest Dreams,» y «All Of The Girls You Loved Before,» ingresaron por primera vez en las listas de Apple Music en 2023.

«Cruel Summer,» parte de su álbum «Lover» de 2019, se convirtió en una de las canciones más escuchadas globalmente en Apple Music durante el verano de 2023. La canción volvió a la lista Top 100 Diario: Global en abril, por primera vez en cuatro años, y desde entonces se ha mantenido en ella.

Su álbum «Midnights» sigue siendo el álbum más escuchado de una artista femenina en la historia de Apple Music, tanto en términos de reproducciones del primer día como de la primera semana. Además, Taylor Swift ostenta el título de la artista femenina con más reproducciones en la historia de Apple Music y la que ha logrado incluir más temas en la lista Top 100 Diario: Global de Apple Music.

Como reconocimiento a su destacada trayectoria, Taylor Swift recibirá un galardón físico de Apple Music, que simboliza la maestría en la creación de música. Cada Apple Music Award incluye una oblea de silicio especial de Apple suspendida sobre una plancha pulida de vidrio y un cuerpo de aluminio mecanizado y anodizado. De manera simbólica, el mismo chip que permite a los oyentes disfrutar de más de 100 millones de canciones está en el corazón de lo que representan los Apple Music Awards.

El año 2023 ha sido indudablemente un capítulo triunfal en la carrera de Taylor Swift, y su título como Artista del Año de Apple Music es un reconocimiento merecido a su talento, dedicación y el profundo impacto que ha tenido en la industria de la música a lo largo de los años.