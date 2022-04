¿Te gusta o te encanta? Netflix añade un nuevo botón para valorar

✈️🌍 Cómo no pagar roaming con las eSIM internacionales [ Saber más ]

Netflix ha lanzado oficialmente hoy un nuevo botón de reacción de «dos pulgares arriba» o, como le han llamado en español, «¡me encanta!».

La idea es permitir que la gente comunique de manera más efectiva cuando un programa o una película realmente, realmente, les gusta.

Esta nueva reacción se une al «pulgar hacia arriba» (me gusta) y «pulgar hacia abajo» (no me gusta) como una forma de que los usuarios alimenten el algoritmo de recomendaciones de Netflix.

La opción «¡Me encanta!» sirve para afinar tus recomendaciones, para que te sugiramos todavía más series o películas acordes con lo que te apasiona. Un pulgar hacia arriba sigue indicándonos lo que te ha gustado, así que usaremos esa respuesta para recomendarte contenidos similares. Pero un «¡Me encanta!» nos indica qué te fascina y nos ayuda a hacerte recomendaciones todavía más acertadas.

La nueva reacción permitirá a Netflix ofrecer mejores recomendaciones, lo que se traduce directamente en más tiempo de permanencia en la aplicación, y menos tiempo que esos mismos clientes de pago pasan pensando en cancelar sus suscripciones.

Cabe destacar que Netflix ha jugado con sus opciones de calificación a lo largo de los años. En marzo de 2017, Netflix anunció que retiraba su sistema de calificación de 5 estrellas. «Las cinco estrellas se ven como algo muy de ayer», dijo entonces el vicepresidente de producto de Netflix, Todd Yellin.