Tenemos una nueva pestaña «Mi Netflix» en la app móvil

El gran volumen de contenido de Netflix lo convierte en uno de los mejores servicios de streaming, pero también es complicado encontrar lo que te gusta.

La app de Netflix para iPhone acaba de recibir una actualización que añade una pestaña «Mi Netflix», que sustituye a la pestaña de descargas (pero no te preocupes porque incluye una sección para tus descargas).

Según explica Netflix, la pestaña «Mi Netflix» es «una ventanilla única hecha a tu medida con atajos fáciles para ayudarte a elegir lo que quieres ver.»

La sección está repleta de las cosas que te has descargado, los programas y películas a los que has dado un «pulgar arriba», los títulos que has guardado en Mi Lista, los trailers que has visto, los recordatorios establecidos y todos tus programas activos y vistos recientemente.

En resumen, es una versión de la pantalla de inicio de Netflix hecha para ti. Esta sección está disponible ahora mismo en iOS (la encontramos actualizando la aplicación), y «se desplegará en Android a principios de agosto».

La sección Mi Netflix comienza con la sección de notificaciones y, más abajo, las series y películas que te han gustado, una fila para las cosas que has añadido a Mi Lista y la fila Seguir viendo, que suele estar bastante escondida en la pantalla de inicio de Netflix.