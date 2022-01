NYT ha comprado Wordle por más de un millón de dólares

The New York Times ha anunciado la adquisición del juego de palabras de moda, Wordle, del que ya hemos hablado en el pasado.

Creado por Josh Wardle para entretenerse con su mujer durante la pandemia, Wordle es un juego aparentemente sencillo (aunque tiene su estrategia) que te pide que adivines una palabra diaria de cinco letras en inglés.

La cuadrícula de juego de cinco por seis ofrece seis turnos. En cada turno, puedes adivinar una palabra (debe ser una palabra real). El juego, sólo vía web (no hay app), te dice qué letras son correctas y están en el lugar correcto (cuadrado verde), cuáles son correctas pero están en el lugar equivocado (cuadrado amarillo), y qué letras no forman parte de la palabra a adivinar (cuadrado gris).

Aunque The New York Times no ha desvelado la cifra exacta, sí que ha indicado que ha pagado un precio «en la franja baja de siete cifras». Esto significa que ha pagado más de un millón de dólares.

The New York Times planea mantener Wordle gratis «inicialmente», por lo que quién sabe cuánto tiempo durará. Aunque puedes leer unos cuantos artículos del Times de forma gratuita cada mes, el crucigrama es sólo para suscriptores.