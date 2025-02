¿Tienes dos Apple IDs? Ahora puedes fusionar tus compras digitales

Esta semana, Apple sorprendió a sus usuarios al publicar un b que explica un método para fusionar dos cuentas de Apple. Aunque el proceso es relativamente sencillo, solo permite migrar compras digitales, como aplicaciones, música, películas, programas de televisión y libros, de una cuenta a otra.

Cabe mencionar que, a partir de iOS 18, Apple ha cambiado el nombre de «Apple ID» a «Apple Account», aunque ambos términos siguen siendo intercambiables.

Si bien esta nueva opción es un paso importante, no es una solución completa. Aún no es posible transferir datos como correos de iCloud, contactos, tarjetas de Apple Pay o pases de Wallet. Esto significa que, aunque ya no se perderán las compras digitales al abandonar una cuenta, otros datos esenciales seguirán sin posibilidad de migración automática.

Anteriormente, la falta de una opción para mover compras digitales entre cuentas era un problema significativo. Los usuarios que querían cerrar una cuenta debían resignarse a perder el contenido adquirido con ella. Con esta herramienta, Apple elimina ese obstáculo, aunque persisten otros inconvenientes.

El método para transferir compras digitales es relativamente sencillo, siempre que se cumplan ciertos requisitos previos. Antes de iniciar, es necesario:

Tener actualizados todos los dispositivos al software más reciente.

Conocer las contraseñas de ambas cuentas.

Contar con los datos de pago registrados en ambas cuentas.

Si deseas realizar la fusión de tus cuentas, puedes encontrar las instrucciones completas y requisitos en la página de soporte de Apple. Además, hay un documento adicional que profundiza en el proceso de migración.

Se espera que en futuras actualizaciones Apple amplíe las capacidades de su herramienta de migración. Hasta que eso ocurra, quienes deseen consolidar todos sus datos en una sola cuenta tendrán que hacerlo manualmente.