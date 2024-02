¿Tienes un televisor LG de menos de 6 años? Entonces tienes 3 meses gratis de Apple TV+

💻 ¡Libera el nuevo poder de Office! ¡Office Pro Plus por solo 25,25€ esta semana! [ Saber más ]

Si aún no has tenido la oportunidad de ver series como «Ted Lasso», «Severance» y «For All Mankind» en Apple TV+, y adquiriste un televisor LG en los últimos años, tenemos buenas noticias: LG te regala una suscripción de prueba gratuita por tres meses.

Esta oferta exclusiva estará vigente desde el 6 de febrero hasta el 30 de abril de 2024 y estará disponible para todos aquellos que hayan comprado un televisor LG desde el año 2018 hasta la fecha actual, incluyendo los modelos de televisores LG OLED (como el LG C3 OLED) y los televisores lifestyle de LG, StanbyME y StanbyME Go.

Según información proporcionada por LG, esta oferta es válida en 93 países, incluyendo España, y se puede acceder a través de la aplicación de Apple TV en la plataforma inteligente WebOS de tu televisor.

La oferta seguirá en pie si decides comprar un nuevo televisor, pero recuerda que debes reclamar la oferta antes del 30 de abril.