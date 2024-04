Todas las ventajas para los consumidores de la nueva Ley de Reparaciones de la UE

La Unión Europea ya requiere que las empresas ofrezcan una garantía mínima de dos años en electrodomésticos y aparatos electrónicos comunes, como smartphones, pero las nuevas reglas imponen requisitos adicionales.

Según la nuevas medidas sobre el derecho a reparar, si un consumidor elige reparar su dispositivo bajo garantía, esta debe extenderse por un año más. Los consumidores también pueden solicitar un dispositivo de reemplazo mientras el suyo está siendo reparado, y si no puede ser arreglado, tienen derecho a optar por una unidad reacondicionada como alternativa.

Cuando la garantía de un producto expire, las empresas están obligadas a reparar los dispositivos a un «precio razonable«, para no desalentar intencionalmente a los consumidores a repararlos. Los fabricantes también tendrán prohibido usar «barreras relacionadas con hardware o software para la reparación», incluyendo impedir el uso de repuestos de segunda mano, compatibles e impresos en 3D por reparadores independientes siempre que cumplan con las leyes de la UE.

Además, los fabricantes no podrán rechazar la reparación de un producto únicamente por razones económicas o porque haya sido reparado anteriormente por otra persona. Las empresas estarán obligadas a publicar información sobre sus servicios de reparación, incluyendo precios indicativos de las reparaciones más comunes.

La legislación entrará en vigor después de la aprobación formal por parte del Consejo, con la directiva activándose 20 días después de su publicación.

Es probable que algunos fabricantes, como Apple, se vea afectada por la legislación, especialmente con ciertos componentes del iPhone que, si son reemplazadas por una pieza no oficial de un tercero, puede que no sea reconocida por el software del sistema del iPhone. La redacción de las nuevas reglas de la UE sugiere que esto ya no será permitido.