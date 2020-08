Tu móvil podría detectar si has bebido demasiado por cómo caminas

Un equipo de investigadores ha ideado la forma de que el acelerómetro de tu smartphone pueda detectar que has bebido demasiado por la forma en la que caminas.

En una muestra de 17 participantes, los investigadores pudieron predecir la intoxicación etílica con una precisión del 92 por ciento.

El estudio ha sido publicado el martes en la revista Journal of Studies on Alcohol and Drugs por investigadores de la Universidad de Stanford y de la Universidad de Pittsburgh.

Su investigación es complementaria a estudios anteriores que identificaron una forma errática de caminar (por ejemplo, balancearse de lado a lado cuando se camina) como un signo de intoxicación

Mientras que las investigaciones anteriores se centraron en las conexiones entre el número de bebidas consumidas y la forma de andar de una persona, este estudio se centró en la concentración de alcohol en la sangre (BAC) y la concentración de alcohol en el aliento (BrAC).

El equipo reunió a unos cuantos voluntarios dispuestos a emborracharse (o, más específicamente, a alcanzar un nivel de 0,08 BrAC) para probar lo bien que funciona este sistema en la realidad.

Estas pruebas dieron a los investigadores 17 casos para analizar (12 masculinos y 5 femeninos), y el equipo encontró que eran capaces de predecir con precisión si un participante estaba por encima de un 0,08 BrAC basado en su forma de caminar con una precisión del 92 por ciento.

Los acelerómetros de los teléfonos inteligentes recopilaron datos de varios ejes sobre el movimiento de los participantes y los investigadores encontraron que el movimiento lateral (también conocido como balanceo hacia adelante y hacia atrás) era un signo clave de intoxicación.

Los investigadores están en el proceso de analizar cómo funcionará este sistema con los smartphones de los participantes en sus bolsillos o en sus manos. El balanceo del teléfono en la mano de un participante puede alterar su predicción, pero mantener un teléfono en el bolsillo no debería hacerlo.

Para asegurar que este enfoque funcione fuera del entorno controlado de un laboratorio, el siguiente paso será probar la configuración en ambientes más realistas, como los pasillos de bares llenos de gente. Los autores también señalan en el estudio que la ampliación del tamaño de la muestra será importante.

A partir de ahí, el desafío será cómo comunicar estas señales de intoxicación a alguien de manera efectiva.

«El mayor desafío en mi mente es cómo lograr que alguien que ya está afectado por el alcohol responda a los mensajes de apoyo,» explica uno de los investigadores. Si todo va de acuerdo al plan, podríamos empezar a ver aplicaciones con esta capacidad el próximo año.