Twitter empieza a ofrecer la función de «voto negativo» a todo el mundo

Twitter empezó a probar el año pasado la función de voto negativo, y ahora esta funcionalidad está llegando a todo el mundo.

La función estará disponible en la web y pronto también en iOS y Android. Una vez que la recibas, podrás votar negativamente las respuestas a un tuit haciendo clic en la flecha hacia abajo que está disponible al lado del botón «Me gusta».

El botón de voto negativo no es un botón de «no me gusta» y no cambiará el orden de las respuestas. Los votos negativos tampoco se mostrarán públicamente. Twitter dice que sólo ayudarán a la empresa a entender qué tipo de contenido quieren ver sus usuarios.

Twitter también ha compartido algunos datos de su experimento. La compañía afirma que la mayoría de sus usuarios votan negativamente una respuesta cuando la consideran ofensiva o irrelevante, o ambas cosas.

Los usuarios de Twitter también utilizaron con frecuencia el botón de voto negativo para marcar el contenido que no querían ver, y la empresa dijo que los participantes en el experimento estuvieron de acuerdo en que el voto negativo «mejora la calidad de las conversaciones en Twitter».