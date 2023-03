Twitter ha estado roto esta tarde por un problema con la API

Twitter ha sufrido hoy un embarazoso fallo que ha interrumpido temporalmente los enlaces a sitios web externos e incluso a las propias páginas web de Twitter.

El problema duró unos 45 minutos y algunos de nosotros lo hemos sufrido en primera persona.

Durante el tiempo que ha durado el problema, al hacer clic en cualquier enlace aparecía este mensaje de error:

{«errors»:[{«message»:»Your current API plan does not include access to this endpoint, please see https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api for more information»,»code»:467}]}