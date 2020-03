Twitter ha anunciado hoy que va a comenzar a probar un nuevo formato llamado «fleets», que viene a ser su propia versión de las Historias que encontramos en otras redes sociales. Este formato fue popularizado por Snapchat pero ahora mismo ya existe en Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube y otras redes sociales.

Las pruebas comenzarán en Brasil y permitirán a los usuarios publicar tweets efímeros en la red social. A diferencia de los tweets convencionales, los fleets no pueden recibir «me gusta», respuestas o retweets y desaparecen por completo a las 24 horas.

Los fleets no son privados pero son menos accesibles. Puedes acceder al perfil de Twitter de una persona para ver sus fleets incluso si no le sigues, pero los fleets no circularán por la red de Twitter, ni aparecerán en Búsquedas o Momentos, ni tampoco pueden ser incrustados en una web externa.

Los usuarios verán iconos de perfil en la parte superior de su timeline en la app móvil de Twitter para identificar los fleets disponibles de otros usuarios. El primero de los iconos tendrá tu propia foto y servirá para crear un fleet añadiendo fotos, GIFs y vídeos si así lo deseas.

Los usuarios podrán publicar fleets con vídeos de hasta 2 minutos y 20 segundos de longitud (o 512 GB) y algunas cuentas podrán subir vídeos de hasta 10 minutos. Será posible subir múltiples fleets y los usuarios podrán pasar por ellos a través de gestos.

También será posible interactuar con los fleets. Si la persona que lo ha publicado admite mensajes directos, podrás responder al fleet de forma privada, y podrás reaccionar a un fleet con un emoji.

Como hemos comentado, las pruebas comienzan en Brasil y suponemos que, si van según lo previsto, los fleets acabarán llegando al resto de los países.