Uber empezará a mostrar anuncios largos de vídeo mientras esperas el coche o la comida

Los anuncios nos persiguen, ya sea mientras navegas por Facebook, te desplazas por Twitter o pasas de un vídeo a otro a TikTok.

Aunque al final nos acostumbramos a ellos (es el precio a pagar por no pagar), siempre resulta un poco chocante que los anuncios invadan un nuevo rincón de nuestras vidas. Ahora hemos sabido que Uber va a añadir anuncios de vídeo bastante largos a sus aplicaciones.

Los usuarios de Uber pronto verán anuncios en vídeo en todas las aplicaciones de la empresa, según informa The Wall Street Journal. Mientras esperan un viaje, los usuarios verán un anuncio de hasta 90 segundos de duración.

La empresa tiene previsto instalar tabletas en los coches de algunas ciudades para que el anuncio se reproduzca aunque los usuarios levanten la vista del teléfono.

En palabras de Mark Grether, vicepresidente de Uber: «Tenemos dos minutos de tu atención. Sabemos dónde estás, sabemos adónde vas, sabemos lo que has comido… Podemos utilizar todo eso para dirigirte un anuncio en vídeo».

Estos anuncios en vídeo también aparecerán en Uber Eats. Al hacer un pedido, la aplicación Uber Eats reproducirá anuncios en vídeo hasta que el cliente reciba su pedido.

Afortunadamente, el audio de estos anuncios se silenciará por defecto, con la excepción de la tablet para viajes compartidos instalada en los coches, pero los usuarios podrán silenciarlos manualmente.

Según una portavoz de Uber, los usuarios pueden optar por no recibir anuncios personalizados, y la empresa afirma que no compartirá esos datos con los anunciantes. Sin embargo, los usuarios no podrán evitar estos anuncios por completo, por lo que no parece que vaya a haber un botón de «omitir anuncios».