Damien Riehl, músico y abogado, ha utilizado un algoritmo para generar todas las melodías posibles en un intento de poner fin a las demandas por derechos de autor de música.

Riehl ha trabajado con el programador Noah Rubin para crear un software capaz de generar 300.000 melodías cada segundo, creando un catálogo de 68.000 millones de melodías de 8 notas. Las melodías han sido registradas y puestas en el dominio público con la esperanza acabar con los litigios.

La motivación de este esfuerzo ha sido demostrar que el número de melodías posibles es finito y, por lo tanto, susceptible de que se repitan los patrones de forma involuntaria. Según Riehl, esto fue lo que ocurrió cuando el ex Beatle George Harrison fue declarado culpable de «plagio subconsciente» por el supuesto robo de la melodía de My Sweet Lord de He’s So Fine por los Chiffon.

Las melodías creadas por el algoritmo se han almacenado en forma MIDI en un pequeño disco duro, que ahora contiene «todas las melodías que han existido y pueden existir». Las melodías generadas algorítmicamente se han puesto online con la intención de ampliar el catálogo para incluir más notas y acordes en el futuro.

El sistema aún no ha sido puesto a prueba en un tribunal, pero Riehl espera que el catálogo de miles de millones de melodías ponga fin a las infracciones accidentales del derecho de autor y dé a los compositores «más libertad» para crear música.

«Ninguna canción es nueva. Noah y yo hemos agotado el conjunto de datos«, dijo. «Noah y yo hemos hecho toda la música para permitir a los futuros compositores hacer toda su música.»