Un estudiante universitario ha utilizado la Inteligencia Artificial de lenguaje más avanzada, conocida como GPT-3, para generar publicaciones sobre autoayuda y productividad en un blog que, en poco tiempo, se han hecho virales.

Todo surgió como un experimento pero, cuando una de las publicaciones alcanzó el número 1 en popularidad en Hack News, se convirtió en uno de los mejores ejemplos sobre cómo GPT-3 puede afectar a la creación de contenidos.

Liam Porr, estudiante de ciencias de la computación en la Universidad de California en Berkeley (EE. UU.), fue el encargado de hacer realidad este proyecto. Según sus palabras, crear artículos mediante esta IA «fue muy fácil en realidad y eso es lo más alarmante».

Porr simplemente le dio a GPT-3 el título y la introducción para cada entrada del blog y fue la IA quien creó cada artículo. La publicación de Porr que apareció en Hacker News y todas las demás fueron copiadas y pegadas del resultado producido por la IA sin apenas ninguna edición.

El truco para generar contenido que no requiera mucha edición consistía en comprender los puntos fuertes y débiles de GPT-3. «Es bastante bueno para crear un lenguaje bonito, pero no es muy lógico ni racional», explica Porr. Así que eligió un tipo de artículos que no requiere una lógica rigurosa: la productividad y la autoayuda.

Porr quería demostrar que GPT-3 podía hacerse pasar por un escritor humano. Aunque la forma de escribir de esta IA es un poco extraña y comete algunos errores, muy pocas personas sospecharon que el artículo que se volvió viral podía haber sido generado por un algoritmo. Además, esas sospechas fueron rápidamente criticadas por otros miembros de la comunidad.

Desde que OpenAI anunció por primera vez el modelo GPT-2, se ha comentado que era vulnerable al abuso. El laboratorio destacó el potencial de esta herramienta de inteligencia artificial para convertirse en un arma de producción masiva de desinformación. Otro posible uso sería producir publicaciones de spam llenas de palabras clave para engañar a Google.

Porr cree que su experimento muestra un uso más banal, pero preocupante de todos modos: la herramienta podría usarse para generar una gran cantidad de contenido clickbait. «Es posible que haya una avalancha de contenido de blog mediocre porque ahora la barrera de entrada es más fácil», opina. «Creo que el valor del contenido online se reducirá bastante».