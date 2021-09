Una empresa china quiere impedir la venta del iPhone 13

En 2013, la empresa china de IA ZhiZhen Network Technology demandó a Apple cuando la compañía introdujo su asistente digital Siri en China.

ZhiZhen argumentó que había obtenido una patente en China en 2006 por su software Xiao i Robot, que responde a preguntas y mantiene conversaciones con los usuarios como hace Siri.

Tras alegar que Apple había infringido sus patentes, ZhiZhen exigía una orden judicial preliminar y que Apple le pagase una indemnización por daños y perjuicios.

Ahora, según el South China Morning Post, ZhiZhen ha vuelto a demandar a Apple por la supuesta infracción de las patentes que recibió para el Xiao i Robot.

La última demanda se presentó el 3 de septiembre y, una vez más, la compañía china espera una orden judicial preliminar contra Apple que impida la fabricación, venta y exportación de todos los productos infractores, incluida la futura serie iPhone 13.

Además de solicitar la medida cautelar, la empresa pide 10.000 millones de yuanes (equivalentes a unos 1.300 millones de euros) por daños y perjuicios.

Apple no ha emitido un nuevo comunicado sobre el asunto sino que ha reiterado al South China Morning Post el comentario que ya hizo en 2020. «Siri no contiene características incluidas en su patente, que se refiere a los juegos y la mensajería instantánea. Tasadores independientes certificados por el Tribunal Popular Supremo también han concluido que Apple no infringe la tecnología de Xiao-i Robot».

Cabe señalar que las principales tecnologías de Siri se crearon en 2003 y 2005 antes de que se emitiera la patente.