Los usuarios de versiones de prueba de Windows 10 han podido comprobar que la herramienta Tu Teléfono ahora puede abrir varias aplicaciones Android a la vez en el escritorio.

Sin embargo, esta funcionalidad sólo estará disponible para los smartphones Samsung en un futuro próximo.

Microsoft introdujo la posibilidad de utilizar aplicaciones de tu smartphone Android en Windows en septiembre, y prometió que sería posible ejecutar múltiples apps de Android en el escritorio antes de finales de 2020.

Sin embargo, parece que esta funcionalidad estará limitada a smartphones de Samsung cuando llegue a los usuarios, al menos en un futuro cercano.

Al ser preguntado por la compatibilidad con otros dispositivos, Vishnu Nath de Microsoft aclaró que esta funcionalidad requiere un nivel más profundo de integración de hardware y software que otras características de la app Tu Teléfono.

Así que aunque esto no descarta que Microsoft trabaje en algún momento con otros fabricantes para ofrecer esta funcionalidad, no parece algo sencillo y, por lo tanto, no es probable que suceda en el futuro cercano.