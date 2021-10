Varios directores famosos filman cortos con el Samsung Galaxy S21 Ultra

Diez meses después de su lanzamiento, Samsung ha lanzado la campaña «Filmed #withGalaxy» para promocionar la calidad de la cámara del Galaxy S21 Ultra.

Como parte de la campaña, se ha asociado con famosos directores de cine y les ha pedido que rueden cortometrajes con el Galaxy S21 Ultra.

La empresa se ha asociado con el director británico Joe Wright, conocido por realizar películas como Expiación (ganadora del Globo de Oro en 2008), Orgullo y prejuicio (2006), El instante más oscuro (2017) y La mujer en la ventana (2020).

Wright filmó todas las escenas de su cortometraje Princess & Peppernose utilizando el Galaxy S21 Ultra. Su equipo utilizó la cámara ultrafina de 13 mm del teléfono para rodar primeros planos y escenas amplias de la película.

El director chino Sha Mo, conocido por Love Will Tear Us Apart y My Huckleberry Friends, rodó el cortometraje Kids of Paradise con el Galaxy S21 Ultra 5G. En él aparecen niños de una pequeña escuela rural. Utilizó la función Director’s View del smartphone para rodar la misma escena con tres perspectivas diferentes, algo que, según él, no era posible con cámaras más grandes.

Ambos cortometrajes se presentarán en el Festival Internacional de Cine de Busan (BIFF) en octubre de 2021.

“El rodaje es una de las herramientas más poderosas para contar historias y una de las mejores formas de conectar emocionalmente con las personas”, afirma Stephanie Choi, Head of Marketing for Samsung Electronics’ Mobile Communications Business

“Con esta serie, queremos mostrar a la gente que realmente no necesitan equipos de gran coste o grandes presupuestos para crear películas increíbles – todo lo que necesitan es un poco de imaginación y el dispositivo Galaxy en su bolsillo.”