Vivo comparte algunas fotos tomadas con el X90, capaz de capturar con ISO 102.400

Normalmente, los fabricantes esperan a anunciar sus dispositivos antes de revelar muestras oficiales de la cámara, pero Vivo ha proporcionado varias muestras de la cámara de la próxima serie X90.

Según la compañía, la serie X90 se lanzará con una cámara principal que es un 77% más sensible a la luz que el ISOCELL GNV, un sensor hecho a medida que Vivo pretendía utilizar en el X80 Pro Plus. Desgraciadamente, Vivo nunca sacó al mercado el X80 Pro Plus.

El nuevo sensor, aún sin nombre, está previsto que funcione hasta una ISO de 102.400. En teoría, esto debería permitir a un smartphone fotografiar paisajes nocturnos sin necesidad de un trípode o una larga exposición.

Como es lógico, el ajuste de ISO a 102.400 reduce el rango dinámico y aumenta el ruido de la imagen, como muestra la imagen de Vivo.

Además, otras muestras muestran una ampliación de 0,6x a 3,5x, así como un algoritmo de IA que reconoce 103 rasgos faciales, ajusta el fondo para maximizar el primer plano y aplica filtros de belleza inteligentes.

Es probable que la serie X90 estrene un sucesor del Vivo V1, el procesador de señal de imagen (ISP) dedicado de la compañía. Lamentablemente, Vivo no ha revelado cuándo tiene previsto presentar la serie X90, ni cuántos modelos estarán disponibles.