Vodafone publica las capacidades de batería de los nuevos iPhone 12

Apple nunca publica las capacidades de las baterías de sus iPhone en su página web, sino que indica la autonomía en horas en función de diversos usos.

Sin embargo, el operador holandés Vodafone ha publicado en sitio web las capacidades concretas de cada variante de la nueva serie iPhone 12.

Vodafone NL ha incluido los nuevos iPhone 12 en una página de reservas y describe las características de cada modelo, incluyendo las capacidades de la batería.

Según esta página, los iPhone 12 y 12 Pro tendrán la misma batería de 2.775 mAh, mientras que el iPhone 11 Pro tiene una batería de 3.046 mAh

La variante iPhone 12 Pro Max más grande tendrá una batería de 3.687 mAh., si bien el iPhone 11 Pro Max tenía una batería de 3.969 mAh.

Las menores capacidades de batería de estos modelos no tienen por qué traducirse en una peor autonomía ya que el nuevo procesador A14 Bionic está fabricado en un proceso de 5 nm más eficiente.

De hecho, los datos de horas de uso que ofrece Apple en su página web son prácticamente idénticos a los de sus antecesores, excepto en reproducción de vídeo donde el iPhone 12 Pro ofrece una hora menos que el iPhone 11 Pro.

Por último, el iPhone 12 Mini, el novedoso modelo más compacto, tendrá una batería de 2.227mAh.

Vodafone no especifica de dónde provienen estas especificaciones, por lo que no podemos saber hasta qué punto están basadas en información oficial. No obstante, tratándose de un gran operador, cabría esperar que no fuera información basada en rumores.