WhatsApp: El soporte multidispositivo llegará, a medias, a iOS y Android en menos de un mes

Es posible que hayas oído hablar de la función de soporte multidispositivo de WhatsApp, ya que hace bastante tiempo que viene ocupando titulares.

Gracias a esta funcionalidad, no necesitarás tener tu teléfono conectado en todo momento para usar WhatsApp en otro dispositivo.

Ahora según 91mobiles, la función de soporte multidispositivo de WhatsApp llegará pronto a Android e iOS, permitiendo chatear con tu PC sin que tu teléfono esté conectado

Esta característica ha pasado ocho meses de pruebas beta, y ahora comenzará su despliegue para todo el mundo en Android e iOS. WABetaInfo informa de que los usuarios de iOS lo recibirán (junto a otras mejoras de la aplicación) a finales de este mes de marzo, y los usuarios de Android en abril.

Con esta función, podrás tener hasta cuatro dispositivos conectados a tu cuenta de WhatsApp a la vez.

No necesitarás tener tu teléfono (básicamente, tu dispositivo principal) conectado a Internet si estás chateando desde un PC o un Mac — ahora bien, por el momento, no podrás utilizar la misma cuenta de WhatsApp en varios teléfonos.

WhatsApp multidispositivo: qué es y cómo se usa

Básicamente, hace posible que conectes más de un dispositivo a tu cuenta: hasta cuatro dispositivos PC o Mac adicionales (cinco en total, si contamos en tu teléfono). Antes, sin embargo, aunque quisieras chatear desde un PC, tu teléfono debía estar conectado a Internet, de lo contrario, no funcionaría.

En caso de que tengas curiosidad por saber el motivo, la razón es el cifrado de extremo a extremo. Antes de la función multidispositivo, para tener chats cifrados de extremo a extremo, WhatsApp tenía una clave de identidad para tu cuenta que se almacenaba en tu teléfono.

En caso de que tu teléfono se quedara sin batería o no estuviera conectado a Internet, el servicio no podría establecer un chat cifrado de extremo a extremo, por lo que simplemente no te dejaría chatear.

Sin embargo, con este nuevo cambio, cada dispositivo que conectes a tu cuenta de WhatsApp tendrá su propia clave de identidad para el cifrado de extremo a extremo, por lo que no necesitarás tener tu teléfono conectado en todo momento para chatear desde otro dispositivo.

Para conectar tu PC o Mac a tu cuenta de WhatsApp, primero tienes que descargar la aplicación de WhatsApp para tu dispositivo. A continuación, tienes que ir a Configuración > Dispositivos vinculados en iOS, o al menú de los tres puntos > Dispositivos vinculados en Android.

Después, tendrás que escanear el código que se muestra en tu PC, Mac o en la web de WhatsApp con tu teléfono. Una vez que hayas conectado tu dispositivo adicional, podrás utilizar WhatsApp en tu PC o Mac de la misma manera que lo haces en tu teléfono.