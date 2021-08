Whatsapp podría hacer opcional la aceptación de sus controvertidos términos

Desde que WhatsApp introdujo cambios en su política de privacidad, muchos se han quejado acerca de las condiciones.

La compañía reveló que los usuarios que no aceptaran los cambios verían eventualmente limitado su uso de la aplicación e incluso perderían el acceso a algunas funciones.

Sin embargo, según un nuevo informe de WABetaInfo, parece que WhatsApp podría estar cambiando de opinión.

El informe afirma que WhatsApp podría hacer pronto que la aceptación de estos términos de servicio sea opcional.

Esto significa que si no has aceptado las nuevas condiciones de servicio, no tendrás que hacerlo.

Sin embargo, cuando intentes chatear con una cuenta de empresa, tendrás que revisar y aceptar esos términos.

Esto significa que si solo utilizas WhatsApp para uso personal y nunca chateas con cuentas de empresa, esto probablemente no te afectará, pero si planeas chatear con cuentas de empresa no tendrás otra opción.