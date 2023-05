WhatsApp prepara una función para que puedas compartir tu pantalla en Android

Actualmente, puedes compartir pantalla en dispositivos iOS durante las llamadas FaceTime y, por supuesto, en otras plataformas de videollamadas como Zoom y Microsoft Teams. Pronto, también podrás compartir la pantalla de WhatsApp en dispositivos Android.

La beta de WhatsApp para la actualización 2.23.11.19 de Android permitirá a algunos beta testers probar la función de compartir pantalla.

Ahora bien, algunas informaciones señalan que los modelos de Android más antiguos podrían no ser compatibles con la actualización y que, probablemente, no podrás utilizar la función en llamadas con demasiada gente o si la persona con la que estás chateando no tiene WhatsApp actualizado.

Para utilizar la función, una vez que tengas la versión actualizada de la aplicación, deberás hacer clic en el icono de un teléfono con una flecha apuntando hacia fuera; ese botón estará cerca de otras herramientas como la de silenciar.

Entonces se te preguntará: «¿Empezar a grabar o transmitir con WhatsApp?» y una advertencia sobre cómo WhatsApp gestionará la información que vea cuando muestres ciertos datos como contraseñas, fotos y detalles de pago, según las capturas de pantalla.

WhatsApp también está tanteando el despliegue de otras funciones, como permitir a los usuarios elegir sus propios nombres de usuario únicos y una función de «archivo de estado» para que las empresas puedan archivar los estados después de un día y reutilizarlos más tarde.