WhatsApp se prepara para ofrecer soporte multicuenta

💻 ¡Las mejores rebajas! ¡Microsoft Office 2021 Pro Plus para siempre por 25.61€ en Godeal24! [ Más info ]

WhatsApp está trabajando en una nueva función que permitirá a los usuarios cambiar entre varias cuentas en el mismo dispositivo.

Se trata de una función muy necesaria, ya que los usuarios que tienen varias cuentas de WhatsApp se han visto obligados a clonar la aplicación (algo que solo está disponible en determinados dispositivos Android) o iniciar sesión en un dispositivo diferente.

Con la nueva función multicuenta, los usuarios podrán cambiar fácilmente entre sus cuentas sin tener que recurrir a estas soluciones.

La función sólo está disponible actualmente en la beta de WhatsApp para las versiones 2.23.17.7 y 2.23.17.8 de Android.

Los usuarios de la versión beta pueden comprobar si tienen acceso a la función multicuenta en su cuenta de WhatsApp pulsando el icono situado junto al código QR en los ajustes de la aplicación. Si cumplen los requisitos, aparecerá una tarjeta en la parte inferior con la opción de añadir otra cuenta. A continuación, podrán introducir su número de teléfono y contraseña para la nueva cuenta.

Para cambiar de cuenta, los usuarios pueden tocar el mismo icono (junto al QR) y seleccionar la cuenta deseada. Cada cuenta tiene sus propios chats, notificaciones y ajustes, y todas pueden utilizarse en el mismo dispositivo.

La función multicuenta de WhatsApp sólo está disponible para los beta testers de Android. Si no eres beta tester, aún no puedes utilizarla. Puedes probar a unirte al programa beta de Google Play para WhatsApp, pero actualmente está lleno y no acepta nuevos miembros.