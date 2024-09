Windows Recall: El polémico regreso de la herramienta que registra todo lo que haces en tu PC

El relanzamiento de Windows Recall está programado para octubre, y Microsoft está destacando las características de seguridad y privacidad integradas en esta herramienta impulsada por inteligencia artificial (IA).

Diseñada para ayudarte a encontrar rápidamente lo que has hecho en tu ordenador, la función toma capturas de pantalla periódicas de lo que aparece en la pantalla, lo que ha generado controversia desde su anuncio en 2024.

Qué es Windows Recall y por qué ha sido tan controvertido

Windows Recall es una herramienta pensada para facilitar la búsqueda de actividades previas en tu PC. La idea detrás de esta función es permitirte buscar cualquier contenido que haya pasado por tu pantalla a través de «snapshots» o capturas de pantalla automáticas que se guardan localmente en tu ordenador y son analizadas e indexadas para hacer más sencilla la búsqueda.

Cuando se anunció inicialmente, muchos usuarios expresaron su preocupación por la privacidad, lo que llevó a Microsoft a retirarla temporalmente tras una breve vista previa. Ahora, con su regreso inminente, la empresa ha redoblado esfuerzos para asegurar a los usuarios de sus PC Copilot+ que los datos capturados estarán protegidos.

Uno de los puntos clave que Microsoft ha destacado es que Windows Recall no estará activado por defecto. Los usuarios deberán optar por habilitarlo manualmente al configurar una nueva PC Copilot+. Además, si decides no utilizar la función, no se tomarán ni guardarán capturas, y también podrás deshabilitarla completamente a través de las configuraciones de Windows 11.

Los usuarios que elijan habilitar Windows Recall tendrán control total sobre las capturas. Podrás eliminar cualquier snapshot, pausar la herramienta o desactivarla en cualquier momento. También tendrás la opción de controlar cuánto tiempo se conservan los datos y cuánto espacio en disco se asigna para almacenar las capturas.

Manteniendo tus datos seguros: Protección contra hackers

Dado que las capturas de pantalla pueden contener información sensible, como contraseñas o números de tarjetas de crédito, Windows Recall viene con un filtro de contenido confidencial activado por defecto. Esto asegura que datos como números de identificación personal y contraseñas no se guarden en las capturas.

En cuanto a la protección contra hackers y malware, toda la información de Recall se almacena en un enclave VBS (Virtualization-Based Security) para proteger tanto los datos como las claves de seguridad de cualquier alteración maliciosa. Además, para buscar en los contenidos de Recall, se requerirá el uso de credenciales biométricas, lo que añade una capa adicional de seguridad.

Aunque Microsoft ha explicado en detalle cómo mantendrá seguras las capturas y los datos generados por Windows Recall, el desafío principal sigue siendo convencer a los consumidores de que esta herramienta es útil y, sobre todo, segura.

Las críticas iniciales fueron fuertes, lo que complicó la aceptación de la función. Sin embargo, con el tiempo, la empresa buscará destacar las ventajas de Windows Recall, tanto para consumidores como para empleados en entornos laborales.

Habrá que esperar para ver si el relanzamiento de Windows Recall será un éxito o no. Una vez que esta función esté disponible en las PCs Copilot+, seguramente veremos una serie de pruebas para determinar si realmente ayuda a los usuarios a «recordar» información útil en sus dispositivos.