Ya sabemos por qué los Huawei P40 Pro no tienen un panel de 120 Hz

Las pantallas con una alta tasa de refresco son la nueva moda de 2020, y ofrecen animaciones más suaves que las pantallas estándar de 60 Hz. Huawei es una de las compañías que se han unido a esta tendencia con los nuevos P40 Pro y P40 Pro+.

El fabricante chino ofrece una frecuencia de actualización de 90 Hz para los paneles sus dos principales buques insignia, mientras que su rival Samsung ofrece una frecuencia de 120 Hz para su serie Galaxy S20.

Ahora, el director general del grupo de Consumo de Huawei, Richard Yu, ha aclarado por qué la compañía ha optado por una frecuencia de actualización más baja.

Según ha explicado, Huawei ha elegido una pantalla de 90 Hz en lugar de una de 120 Hz por el consumo de energía. Yu añadió que, no obstante, Huawei ha ajustado el panel de 90 Hz en el P40 Pro y el P40 Pro+ para que todo se perciba suave.

Efectivamente, una menor tasa de refresco consume menos energía, lo cual es especialmente importante cuando hablamos de terminales 5G ya que el modem 5G de estos dispositivos consume alrededor de un 20 por ciento más en comparación con un dispositivo 4G. Esto significa que la combinación de una pantalla de 120Hz y 5G necesita una batería mucho más grande (o produce una menor autonomía).

Una mayor velocidad de actualización también podría suponer una mayor nivel de exigencia al procesador y, si no es capaz de mantener el ritmo, lo que daría lugar a un rendimiento más irregular.

Esto no significa que no los paneles de 120 Hz no tengan beneficios, ya que obviamente se ve más suave que los de 90Hz. No obstante, la diferencia no se percibe tan grande como al pasar de 60 a 90 Hz.