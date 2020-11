💾 ¡Chollo! Licencia de Office 2019 Pro Plus por solo 33,59€ y más ofertas [ Ver ofertas ]

Una de las características de las consolas de nueva generación como la PS5 o la Xbox Series X es la compatibilidad con juegos que funcionan a 120fps en televisores y monitores compatibles con esta tasa.

Aunque ya hemos visto varios juegos nuevos para Xbox y PS5 que funcionan a 120fps, algunos juegos existentes sólo se están actualizando a 120fps para la Xbox Series X, pero no para la PS5.

Tanto Call of Duty: Warzone como Rocket League, por ejemplo, solo se podrán jugar a 120fps en la Xbox Series X. Activision no ha comentado por qué Warzone solo tiene este soporte en la Xbox Series X, pero el desarrollador de Rocket League ha revelado a Eurogamer que es más complicado de habilitar los 120 fps en el lado de la PS5.

«Habilitar 120Hz en la Xbox Series X|S es un parche menor, pero habilitarlo en PS5 requiere reescribirlo completamente de forma nativa debido a la forma en que se implementa la compatibilidad hacia atrás en la consola, y desafortunadamente no fue posible debido a nuestro foco en otro lugar», explica Psyonix en una declaración a Eurogamer.

La PS5 es capaz de ejecutar juegos existentes de PS4 a 120fps, pero claramente requiere más trabajo para los desarrolladores habilitarla. A corto plazo, esto podría significar que veremos más juegos que se ejecutan en la PS5 sin 120fps, pero que aparecen en la Xbox Series X con la mayor velocidad de fotogramas.

Seguramente es más sido más fácil para los desarrolladores implementar esto en la Xbox Series X porque Microsoft añadió soporte de 120Hz en la Xbox hace un año. La Xbox One X y la Xbox One S fueron actualizadas para soportar tasas de refresco variables en 2018, junto con una opción para salida de video de 1440p. Sony acaba de empezar a dar soporte a 120Hz con la PS5, pero la consola todavía no soporta el modo 1440p.

El soporte de 120fps no será un problema a largo plazo, ya que los desarrolladores crearán juegos nativos para PS5.