YouTube restringe los vídeos que relacionan 5G con el coronavirus

YouTube ha comenzado a prohibir y restringir videos que apoyan teorías conspiratorias que relacionan la tecnología 5G con la pandemia COVID-19.

La absurda teoría que relaciona la tecnología 5G con la pandemia ha demostrado ser peligrosa. Hace unos días, vándalos dañaron la infraestructura de antenas de algunos operadores de Reino Unido como protesta. Esto no solamente es perjudicial para los operadores sino peligroso ya que las antenas de telefonía móvil son una infraestructura crítica.

Es importante señalar que YouTube no está cambiando sus reglas, sino que simplemente está poniendo más empeño en censurar contenidos que buscan desinformar mediante teorías conspiratorias dañinas.

Esta es la declaración oficial de YouTube:

Tenemos políticas claras que prohíben los videos que promueven métodos médicamente no comprobados para prevenir el coronavirus en lugar de buscar tratamiento médico, y retiramos rápidamente los videos que violan estas políticas cuando se nos señalan… Ahora cualquier contenido que cuestione la existencia o transmisión del Covid-19, como lo describe la OMS [Organización Mundial de la Salud] y las autoridades de salud locales está en violación de las políticas de YouTube. Esto incluye teorías de conspiración que afirman que los síntomas son causados por el 5G. Para el contenido límite que podría malinformar a los usuarios de manera perjudicial, reducimos las recomendaciones. Continuaremos evaluando el impacto de estos videos en las comunidades de todo el mundo.

Como podemos leer en la declaración, la mayoría de los vídeos no han sido eliminados, sino que la compañía los está desmonetizando (no generarán ingresos por anuncios) y etiquetando el contenido como engañoso. Eso también significa que el algoritmo de YouTube no los sugerirá, limitando su alcance.