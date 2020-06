13.000 smartphones de Vivo pillados con el mismo número de IMEI

Probablemente hayas oído alguna vez hablar del identificador IMEI de los móviles. Se trata de un conjunto único de 15 números que los operadores asignan a los dispositivos para identificarlos y, en cooperación con las autoridades locales, bloquear aquellos que han sido robados.

Como puedes imaginar, las cosas se complican bastante si varios dispositivos comparten el mismo IMEI, que es justo lo que ha ocurrido con más de 13.000 móviles de VIVO en la India.

Según informes locales de la policía de Meerut, el problema fue descubierto por primera vez cuando un oficial de policía llevó a reparar su teléfono Vivo el año pasado, ya que comenzó a recibir errores del sistema cuando lo recibió de vuelta.

Entonces se dio cuenta de que el número IMEI había cambiado. Después de una investigación, la policía identificó otros 13.557 teléfonos Vivo con el mismo IMEI en toda la India y presentó cargos contra el fabricante.

No es la primera vez que le ocurre algo así a Vivo. Según The Times of India, el departamento de policía de otra zona del país descubrió que más de 50.000 teléfonos de Vivo compartían el mismo número de IMEI el año pasado.

El incidente pudo ser rastreado hasta un taller de reparación de móviles, aunque Vivo fue acusado de estar involucrado ya que el IMEI en cuestión era uno de «demo» que la compañía debería haber eliminado.