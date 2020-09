Ayer, Apple celebró un evento de presentación de hardware en el que dio a conocer los nuevos iPad, iPad Air, Apple Watch Series 6 y Apple Watch SE.

En el mismo evento, la compañía también anunció que iOS 14, iPadOS 14 y watchOS 7 llega el 16 de septiembre a los dispositivos compatibles.

Las nuevas versiones de software traen un montón de novedades interesantes y llegan a una gran cantidad de dispositivos

Los iPhone que recibirán iOS 14 son iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ,iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1ª gen.), iPhone SE (2ª gen.), y iPod touch (7ª gen.).

Los iPad que recibirán iPadOS 14 son iPad Pro de 12,9″ (4ª gen.), iPad Pro de 11″ (2ª gen.), iPad Pro de 12,9 pulgadas (3ª gen.), iPad Pro de 11″ (1ª gen.), iPad Pro de 12,9″ (2ª gen.), iPad Pro de 12,9″ (1ª gen.), iPad Pro de 10,5″, iPad Pro de 9,7″, iPad (7ª gen.), iPad (6ª gen.), iPad (5ª gen.), iPad mini (5ª gen.), iPad mini 4, iPad Air (3ª gen.) y iPad Air 2.

Por último, los apple Watch que recibirán watchOS 7 son Apple Watch Series 5, Apple Watch Series 4 y Apple Watch Series 3.

¿Cuándo llegará iOS 14, iPadOS 14 o watchOS 7 a mi dispositivo?

Tradicionalmente, Apple lanza la actualización a las 10 de la mañana, hora local de San Francisco, por lo que es de esperar que en esta ocasión sea similar.

Hemos creado una pequeña tabla para que sepas cuándo comenzarás a recibir iOS 14, iPadOS 14 o watchOS 7 si tienes alguno de los smartphones anteriores.

País Hora Costa Rica 11:00 El Salvador 11:00 Honduras 11:00 Panamá 11:00 Ecuador 12:00 Colombia 12:00 México 12:00 Perú 12:00 Bolivia 13:00 Paraguay 13:00 Puerto Rico 13:00 Venezuela 13:00 Argentina 14:00 Chile 14:00 Uruguay 14:00 España 19:00