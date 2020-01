💿💻 Oferta Año Nuevo: Consigue tu clave Windows 10 Pro por 11,74€ y Office 2019 Pro por 55,99€ en URCDkey.com [ Ver oferta ]

Hace unas horas os informábamos de que la actualización a Android 10 estaba comenzando a llegar a Xiaomi Mi A2, y ya son muchos los usuarios que han actualizado sus dispositivos a la nueva versión del sistema operativo.

Sin embargo, algunos usuarios están experimentando problemas tras actualizar. Uno de los más repetidos parece ser que el Xiaomi Mi A2 pierde la conexión a Internet cuando no estás conectado por red WiFi, lo que parece indicar algún problema con la conexión de datos móviles. Varios usuarios han indicado incluso este problema en nuestra web.

Actualización: Según nos informa uno de nuestros lectores, el problema de la pérdida de conectividad celular se puede solucionar volviendo a introducir los datos del APN de tu operadora. ¡Gracias Buss!

Otros problemas que podemos leer en foros como HTCMania o XDA-Developers son que el teléfono no se conecta con dispositivos de sonido por Bluetooth, la app de Cámara oficial no funciona si activaste Camera2 API o, lo que es peor, que el teléfono no se inicia tras la actualización sino que aparece un mensaje de error (como el de la imagen que acompaña el artículo) o se queda bloqueado en el logotipo de Android.

Algunos usuarios también se quejan de que la opción de desbloqueo mediante reconocimiento facial ha desaparecido del menú de Ajustes. En realidad, esto no es un fallo de la actualización sino el resultado de que Google eliminó su sistema de reconocimiento facial en Android 10.

Si tienes un Xiaomi Mi A2 y todavía no has actualizado a Android 10, quizás quieras esperar un poco a hacerlo hasta que Xiaomi solucione los problemas. Si ya has actualizado, cuéntanos en los comentarios si estás experimentando algún problema.

¿Has experimentado algún problema al actualizar tu Xiaomi Mi A2 a Android 10? — Teknófilo (@Teknofilo) January 12, 2020