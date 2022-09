Amazon Halo Raise, una lámpara inteligente que monitoriza tu sueño

Amazon ha presentado Halo Raise, una lámpara pensada para ser situada en la mesilla de noche y que monitoriza tu sueño.

Para utilizarla, simplemente tienes que meterte en la cama. No es necesario pulsar nada ni llevar ningún dispositivo puesto, ya que tiene sensores de movimiento que detectan cuando estás en la cama. Además, identifica cuál es la persona que está más cerca del dispositivo.

👉🏻 No te pierdas todo lo que ha presentado hoy Amazon:

Cuenta con un sensor de movimiento y un sensor que detecta tu ritmo de respiración para darte información sobre cómo has dormido cada noche — no solamente las horas que has dormido, sino las fases de tu sueño (REM, ligero y profundo) y una puntuación de tu sueño.

Halo Raise cuenta con sensores de humedad, luminosidad y temperatura para que puedas recibir consejos sobre cómo optimizar tu entorno y dormir mejor.

Por la mañana, la alarma inteligente te puede despertar con los tonos de luz que emulan el amanecer en tu fase de sueño más ligera, para que despertar sea menos traumático. Halo Raise posee un semicírculo de LEDs de 300 lux , un pequeño altavoz de alarma y un reloj digital.

Además, Halo Raise puede integrarse con tus altavoces Echo para despertarte con tu música favorita, si quieres.

Precio y disponibilidad

Halo Raise sale a la venta en Estados Unidos por 139,99 dólares. Por el momento, no está previsto que llegue a España.