Análisis del lector BOOX Go 6 (Gen. II) y el pasador de páginas BOOX Tappy

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Mi opinión para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del nuevo BOOX Go 6 (Gen. II).

El pasado mes de junio, BOOX, fabricante líder en tecnología de tinta electrónica, anunció el lanzamiento de su nuevo tablet de tinta electrónica: BOOX Go 6 (Gen. II). Este dispositivo destaca por su tamaño compacto, que lo hace ideal para transportarlo, y el soporte para lápiz digital.

BOOX Go 6 (Gen. II) (🛒 199,99€) tiene una pantalla de tinta electrónica de 6” de alta calidad, una batería de gran duración, compatibilidad con múltiples formatos y soporte de aplicaciones Android.

Tras varios días de uso, a continuación os traigo mi opinión sobre el BOOX Go 6 (Gen. II), así como sobre el BOOX Tappy, un complemento ideal para manejar el lector sin tocar la pantalla.

Diseño y construcción

El nuevo BOOX Go 6 (Gen II) estrena una diseño diferente al de su predecesor, con una cubierta trasera inspirada en las maletas de viaje, con ranuras y curvas suaves que buscan aportar una sensación más resistente.

No es solo un detalle visual. BOOX quiere que este lector se perciba como un dispositivo pensado para moverse: meterlo en una mochila, llevarlo en el bolsillo de una chaqueta o usarlo en la calle.

De hecho, con un peso de solo 160 gramos y un grosor de 6,8 mm, el Go 6 (Gen II) apunta directamente a quienes priorizan la portabilidad. No pretende competir con los lectores de gran formato para documentos complejos, sino ofrecer una experiencia cómoda en un cuerpo muy compacto.

El lector está disponible en cuatro colores: Plum, Stone, Shell y Custard. Son tonos que se alejan del negro o blanco tradicional de muchos lectores electrónicos.

El frontal está dominado por la pantalla, rodeada por unos marcos que, sin ser especialmente estrechos, facilitan el agarre sin producir pulsaciones inesperadas en la pantalla. El marco inferior es considerablemente más ancho que el resto.

Lamentablemente, el BOOX Go 6 (Gen. II) no incluye botones físicos para pasar páginas. Otros lectores sí que incluyen botones personalizables que resultan cómodos en el día a día.

La pantalla está cubierta por un cristal, aplicado sobre la pantalla de tinta electrónica, para protegerla de arañazos y otros daños. El uso de este cristal ha permitido prescindir del reborde alrededor de la pantalla, de modo que esta queda al ras con el cuerpo del dispositivo. Esto hace que su aspecto sea más moderno.

En el lado superior, encontramos el botón de encendido.

En el lado inferior, posee el puerto USB-C para carga del dispositivo y acceso a contenidos externos (soporta OTG), así como una ranura con la bandeja para la tarjeta microSD.

En los lados derecho e izquierdo, no encontramos ningún elemento.

El dispositivo no es capaz de detectar la orientación en la que lo estás sujetando, por lo que si lo coges al revés tendrás que darle la vuelta o rotar la pantalla manualmente desde el centro de control.

BOOX no ha incluido resistencia a salpicaduras, por lo que debemos tener cuidado de que no se moje si lo utilizamos en la bañera o la piscina.

Pantalla

BOOX Go 6 (Gen. II) cuenta con una pantalla en blanco y negro de 6″, que es un tamaño bastante bueno para leer libros, aunque algunos usuarios con dificultades de vista pueden echar de menos una pantalla algo más grande. Eso resultaría más cómodo para la lectura, pero haría el dispositivo más grande e incómodo de transportar.

La pantalla resulta nítida, con una resolución de 1.448 × 1.072 píxeles, que implica una densidad de píxeles de 300 ppp. Esta resolución compara bien con los mejores dispositivos de tinta electrónica, como el Kindle Scribe, que ofrece también 300 ppp.

La pantalla utiliza tecnología E-Ink Carta 1300, que ofrece un mejor contraste y una tasa de refresco más rápida en comparación con E-Ink Carta 1200, presente en muchos lectores electrónicos. La densidad de píxeles no ha aumentado y, en general, el salto de Carta 1200 a Carta 1300 es una evolución pequeña.

La pantalla ofrece 16 niveles de grises, por lo que es adecuada para texto, pero produce degradados de los matices de color y poco detalle en imágenes o vídeos.

En la siguiente imagen podemos ver la misma página de un libro real y del BOOX Go 6 (Gen. II). Como se puede apreciar, la diferencia de nitidez es inapreciable.

Detalle de una página en el BOOX Go 6 (Gen. II) y en un libro real

Mientras que algunos modelos de lectores BOOX incorporan pantallas de tinta electrónica a color, no es el caso del BOOX Go 6 (Gen. II), que únicamente puede mostrar contenidos en blanco y negro.

La pantalla táctil es precisa, pero hay que acostumbrarse a que reacciona un poco más despacio que las pantallas IPS u OLED y que, a veces, deja restos de pantallas anteriores.

El uso de tecnología de tinta electrónica favorece la reducción de reflejos, incluso en exteriores, y evita la fatiga visual de las pantallas tradicionales. BOOX ha incorporado una luz frontal ajustable que produce un brillo uniforme.

En exteriores, la pantalla produce algo de reflejos, pero son mínimos en comparación con una pantalla convencional. La tecnología de pantalla permite leer al aire libre sin dificultad.

Si descargas una app desde Play Store, es conveniente configurar los ajustes de imagen adecuados para esa app. Para cada aplicación, es posible escoger diferentes ajustes de imagen:

Diseño : Original : Restaura el tamaño predeterminado Universal : Proporción de pantalla recomendada para la mayoría de aplicaciones Personalizado : Ajusta libremente al tamaño más cómodo

: Modo de color: Standard: Restaurar colores reales Deep: Estilo de color oscuro de alto contraste Custom: Personalización del estilo visual

Actualización de pantalla: Modo Regal: Más cómodo para leer textos e imágenes. Modo HD: Texto más nítido Modo Speed: Respuesta rápida, desplazamiento fluido.

Anti-flicker: Cuanto mayor es el valor, menor es el parpadeo pero mayores las estelas.

Cuanto mayor es el valor, menor es el parpadeo pero mayores las estelas. Alto contraste: Mejora el contraste B/N para imágenes claras

El sistema de luz frontal tiene un ajuste de la temperatura del color que permite regular el tono de la pantalla, permitiendo escoger desde una luz blanca convencional hasta una luz ámbar que, supuestamente, ayuda a conciliar mejor el sueño si lees antes de ir a dormir.

Lamentablemente, no es posible programar cuándo se debe activar la luz cálida indicando una hora de inicio y fin o, como en otros dispositivos, con la salida y puesta del sol.

BOOX Go 6 (Gen. II) ofrece un modo oscuro en la app de lectura de libros que invierte los colores para que fondo de la pantalla sea negro y las letras blancas.

La pantalla es táctil y cuenta con una capa digitalizadora basada en el estándar USI (Universal Stylus Initiative) de Intel, por lo que es posible escribir con un lápiz electrónico (también conocido como stylus) compatible.

Desde un punto de vista técnico, el estándar USI (Universal Stylus Initiative) reduce la complejidad de fabricación, pero está por debajo de la tecnología EMR (Electro-Magnetic Resonance) en términos de respuesta y precisión.

Los lápices EMR ofrecen una latencia prácticamente imperceptible y no requieren una fuente de alimentación interna, ya que obtienen la energía de forma inductiva desde la pantalla. Los lápices InkSense e InkSense Plus, en cambio, necesitan recargarse ocasionalmente a través de un puerto USB-C situado en la parte superior del cuerpo.

El lápiz InkSense Plus ofrece una experiencia de escritura correcta. Soporta 4.096 niveles de presión, es sensible a la inclinación y cuenta con puntas reemplazables. Posee un botón lateral que puede personalizarse para ejecutar atajos. El lápiz se mueve sin esfuerzo por la pantalla, con un retardo visible, pero no molesto.

Hardware

Aunque BOOX no revela el nombre del chip que lleva BOOX Go 6 (Gen. II) en su interior, es fácil averiguar que incorpora un chip Qualcomm Snapdragon 662. Este chip ya tiene un tiempo de vida, dado que fue anunciado en septiembre de 2019.

➡️ ¿Cómo es el chip Qualcomm Snapdragon 662?

Se trata de un chip de gama media-baja que se encuentra sobre todo en tabletas y smartphones Android. Cuenta con 8 núcleos Kryo 260 (diseño personalizado, con capacidad de 64 bits) divididos en dos clústeres: un clúster rápido de cuatro núcleos hasta 2 GHz (Kryo 260 Gold – derivado del Cortex-A73) y un clúster de eficiencia de ahorro de energía hasta 1.8 GHz (Kryo 260 Silver – derivado del Cortex A53). Ambos clústeres pueden utilizarse conjuntamente.

Además de los 8 núcleos de CPU, el SoC integra una GPU Adreno 610 de gama media con un controlador de memoria LPDDR4 (doble canal) y es compatible con Wi-Fi (802.11ac + MIMO, máx. 867 Mbps), Bluetooth 5 y LTE (módem X12 LTE con hasta 600 Mbps de descarga y 150 Mbps de subida).

Este chip viene acompañado por 3 GB de memoria RAM, que es una cantidad muy escasa, aunque este no es un dispositivo en el que vayas a querer tener abiertas muchas apps a la vez y, por otro lado, corre una versión de Android bastante antigua que no consume muchos recursos.

En el día a día, el dispositivo se mueve con una fluidez aceptable, pero se nota un cierto retardo al utilizar aplicaciones, navegar por Internet o mover la interfaz. Si eres un poco impaciente, te puede cansar un poco las esperas.

Posee 32 GB de almacenamiento tipo UFS 2.1 que, sin ser el más rápido, debería ser suficiente para el tipo de apps y contenidos que vas a utilizar. Además, como ya he comentado, se puede ampliar mediante una memoria micro-SD.

En el apartado de conectividad, trae soporte WiFi en las bandas de 2.4 y 5 GHz, así como para Bluetooth 5.0.

No incorpora conectividad celular en ninguna de sus variantes, ni siquiera mediante eSIM, aunque lógicamente te puedes conectar al punto de acceso WiFi creado por tu smartphone si necesitas descargar un libro.

El dispositivo tiene un reproductor de audio preinstalado, para que puedas escuchar música o audiolibros.

Para utilizarlo, basta con ejecutar un archivo de audio y escucharlo a través de auriculares o altavoces externos por Bluetooth o mediante el conector USB-C, ya que no posee altavoces.

BOOX Tappy

El BOOX Go 6 (Gen. II) solamente cuenta con un botón físico de encendido, por lo que todas las interacciones durante la lectura deben hacerse sobre la pantalla táctil. Para quienes echen de menos los botones de paso de página, BOOX ofrece como accesorio opcional el BOOX Tappy, un pequeño mando Bluetooth que permite avanzar o retroceder sin tocar el lector.

El Tappy tiene unas dimensiones de 43 × 37 × 25 mm y pesa aproximadamente 29 gramos. Es algo más voluminoso de lo que uno podría esperar de un mando con únicamente dos botones, pero su forma redondeada permite sujetarlo cómodamente y localizar ambos pulsadores sin mirarlo. Los botones ofrecen un recorrido claramente perceptible y una respuesta táctil agradable, por lo que es difícil pulsarlos accidentalmente mientras se sostiene el accesorio.

En uno de los laterales encontramos el interruptor de encendido y un pequeño LED encargado de comunicar el estado de emparejamiento, los cambios de modo y el aviso de batería baja. En la parte posterior está el conector USB-C utilizado para cargarlo. BOOX incluye además dos tapas de botón de repuesto que pueden intercambiarse fácilmente, aunque habría resultado más intuitivo utilizar símbolos de avance y retroceso en lugar de los pequeños dibujos decorativos elegidos por la marca.

La configuración inicial es muy sencilla. Después de activar Bluetooth en el BOOX Go 6 (Gen. II), hay que encender el Tappy y mantener pulsados simultáneamente sus dos botones hasta que el LED indique que ha entrado en modo de emparejamiento. El lector lo identifica como «BOOX Tappy» y, una vez completado el proceso, queda preparado para funcionar sin necesidad de instalar ninguna aplicación adicional.

El Tappy dispone de tres modos de funcionamiento: lectura, navegación y multimedia. Para cambiar de uno a otro hay que mantener presionados los dos botones durante unos cinco segundos. El modo Lectura convierte cada botón en un control para avanzar o retroceder páginas; el modo Navegación permite desplazarse verticalmente por páginas web, documentos largos o aplicaciones; y el modo Multimedia sirve para saltar a la pista anterior o siguiente al escuchar música, podcasts o audiolibros.

En NeoReader, la aplicación de lectura incluida por BOOX, el funcionamiento resulta inmediato. En aplicaciones Android de terceros, el comportamiento depende de cómo interprete cada aplicación los botones externos. Algunas aplicaciones utilizan las teclas de volumen para pasar página, por lo que puede ser necesario activar previamente esta opción en sus ajustes.

Los dispositivos BOOX con firmware 4.2 o posterior permiten además personalizar las pulsaciones normales, dobles y prolongadas. Es posible invertir la dirección de los botones o asignar acciones como realizar una actualización completa de la pantalla, capturar una imagen o modificar la iluminación frontal. Esta personalización convierte al Tappy en algo más versátil que un simple pasapáginas y permite adaptarlo al tipo de contenido que se utilice con mayor frecuencia.

Donde realmente se aprecia la utilidad del accesorio es cuando el Go 6 está colocado sobre un soporte. Permite leer en una mesa sin levantar la mano continuamente y resulta especialmente cómodo en la cama, ya que se puede pasar página manteniendo el brazo debajo de la sábana. También puede facilitar bastante el uso del lector a personas con movilidad reducida o molestias en las manos.

La respuesta del mando encaja bien con el ritmo pausado de una pantalla de tinta electrónica. El Tappy envía la orden inmediatamente y es la propia pantalla del Go 6 la que determina cuánto tarda en dibujarse la siguiente página. En este sentido, no añade una espera perceptible frente a tocar directamente la pantalla y evita dejar huellas sobre ella.

La autonomía tampoco debería ser una preocupación habitual. BOOX anuncia varias semanas de funcionamiento con una carga y el LED avisa cuando la energía empieza a agotarse. Al utilizar USB-C, se puede recargar con el mismo cable del lector, aunque habría sido útil poder consultar el porcentaje exacto de batería desde el Go 6.

El principal punto mejorable está en la identificación de los modos. El único indicador es un pequeño LED y, si no se presta atención al aviso mostrado en el lector, es fácil olvidar si el mando está configurado para pasar páginas, desplazarse o controlar contenido multimedia. Un indicador permanente o tres LED diferenciados habrían hecho mucho más evidente el modo activo.

El BOOX Tappy cuesta 29,99 € y no me parece un accesorio imprescindible para todo el mundo. Si normalmente se sostiene el Go 6 con una mano, tocar la pantalla sigue siendo el método más directo. Sin embargo, para quienes leen con el dispositivo apoyado en un soporte, pasan mucho tiempo leyendo en la cama o simplemente echan de menos unos botones físicos, el Tappy complementa muy bien al Go 6 (Gen. II) y mejora de forma evidente la comodidad de lectura.

Funcionalidades

🗒️ Nota: En esta sección, he incluido capturas de pantalla obtenidas directamente desde el dispositivo. Aunque se muestran a color, la pantalla del dispositivo solo muestra blanco y negro.

BOOX Go 6 (Gen. II) corre Android 11, aunque el sistema operativo queda totalmente oculto bajo la capa de personalización de BOOX.

Interfaz de BOOX Go 6 (Gen. II)

En la parte superior, encontramos la barra horizontal de sistema, que muestra el estado del dispositivo incluyendo hora, acceso rápido al centro de control, estado de la conexión WiFi y nivel de batería.

Para mostrar las notificaciones, basta con arrastrar la pantalla desde el extremo superior hacia abajo en la mitad izquierda de la pantalla, mientras que para mostrar el centro de control debemos hacer lo mismo en la mitad derecha de la pantalla.

En el centro de control encontramos accesos directos a WiFi, Bluetooth, ajustes rápidos (centro E-Ink, Asistente AI, Rotar, Silenciar notificación, Modo Avión, Pluma, NaviBall, Captura de pantalla, Retroalimentación, Actualización completa, Grabación de pantalla, Modo Niños, Ubicación, Duplicado de pantalla, FreeMark, Notas rápidas, No molestar, Zona Wi-Fi, BooxDrop), volumen y pantalla (luz y temperatura de color).

Si arrastras la pantalla hacia arriba desde la zona central inferior, vuelves a la pantalla de inicio. Si lo haces desde la zona izquierda, se abre el Centro EinkWise, que permite ajustar la imagen para cada app (modo de actualización, modo de color, diseño, suavizado de imagen, etc.) y, si lo haces desde la zona derecha, vas atrás.

También existen gestos laterales. Si arrastras el dedo arriba/abajo en la parte izquierda o derecha de la pantalla, puedes elegir si subes/bajas el volumen, la temperatura de color, el brillo, la mejora de color oscuro o el filtro de color de luz. En la parte inferior, encontramos una barra horizontal con distintos iconos de aplicaciones ancladas: biblioteca, tienda, notas, almacenamiento, aplicaciones y ajustes.

Si lo deseas, puedes activar la NaviBall en la pantalla, un acceso directo para ciertos ajustes o funciones frecuentes.

Para transferir documentos al dispositivo desde tu ordenador, puedes hacerlo de varias maneras:

Si tu BOOX Go 6 (Gen. II) está conectado a la misma red WiFi que tu ordenador, puedes utilizar la app preinstalada BooxDrop, que permite transferir ficheros con solo teclear una dirección en el navegador de tu ordenador. Si no está conectado a la misma red WiFi, puedes utilizar el servicio cloud conectándote a https://push.boox.com e identificándote con tu cuenta de BOOX.

BOOX Drop en un navegador



Para transferir documentos al dispositivo desde tu dispositivo móvil, además de las formas anteriores, puedes descargar la app BOOX Assistant para Android o iOS. Esta app no solo permite enviar contenidos, sino también acceder a tus notas.

App BOOX Assistant

El principal uso de BOOX Go 6 (Gen. II) es como lector de documentos o libros electrónicos, ya que es compatible con 24 formatos, incluyendo PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT y PPTX.

En mis pruebas, he transferido varios libros en formato EPUB y no he tenido ningún problema para leerlos cómodamente en el dispositivo. Lamentablemente, el lector integrado no puede ser utilizado con libros que tienen un sistema de gestión de derechos digitales (DRM). Para eso, tienes que descargar una app de terceros, como la app de Kindle u otras tiendas de libros. La tienda integrada es bastante limitada, siendo la mayoría de los títulos libros clásicos.

Entre las apps nativas, encontramos Asistente IA, BooxDrop, Calculadora, Diccionario, Galería, Grabadora, Memorándum de calendario, Música, NaviBall, NeoBrowser (navegador web), Play Store, PushRead, Reloj y Salvapantallas.

La app de navegador permite navegar por Internet, aunque la experiencia no es la mejor, ya que el refresco resulta lento a la hora de hacer scroll y se quedan restos de la imagen anterior en la pantalla. De igual forma, aunque técnicamente puedes ver vídeos y jugar a juegos en el BOOX Go 6 (Gen. II), no es algo recomendable, ya que el contenido en movimiento no se ve muy bien.

Navegador web

BOOX Go 6 (Gen. II) incorpora Asistente IA, un asistente con inteligencia artificial basado en GPT3 al que puedes hacer preguntas como si fuera ChatGPT. No acabo de verle una gran utilidad en un lector de libros electrónicos, pero ahí está por si lo necesitas.

Asistente IA

BOOX Go 6 (Gen. II) permite tomar notas manuscritas sobre la pantalla utilizando el lápiz, como si fuera una hoja de papel. Existen diversas plantillas de cuadernos donde elegir, tanto con páginas en blanco como con cuadrículas, líneas horizontales, recuadros, etc.

Una vez en la página del cuaderno, tenemos multitud de opciones para escoger el tipo de pincel (color y grosor), así como un catálogo de formas geométricas y funciones de IA para perfeccionar las formas que dibujamos a mano de forma imprecisa, identificar cuando rodeas una palabra o borrar errores con solo tachar el texto.

Es posible convertir el texto manuscrito a texto editable, pero el resultado es bastante mejorable. También incorpora una funcionalidad para convertir formas dibujadas a mano en formas perfectas.

App Notas

Batería

La duración de la batería es elevada, ya que, con una sola carga, su batería de 1.500 mAh aguanta muchos días de uso. El dispositivo solo soporta carga a 10W, por lo que tarda bastante tiempo en cargarse por completo.

Precio

BOOX Go 6 (Gen. II) con su pantalla de tamaño compacto tiene un precio asequible de 🛒 199,99€. Si compras directamente el tablet desde la web de BOOX, viene con una funda magnética para poner en reposo / despertar al dispositivo sin coste adicional.

También hay un bundle que añade un lápiz digital InkSense Plus por un precio total de 🛒 232,99€.

Mi opinión

BOOX Go 6 (Gen. II) es un lector compacto, con un tamaño y peso que lo hacen fácilmente transportable. Su aspecto es atractivo y moderno, gracias a su pantalla a ras del frontal y sus marcos relativamente estrechos.

Uno de los aspectos diferenciales del BOOX Go 6 (Gen. II) es su pantalla de 6» de tinta electrónica con un formato 12:9 similar a otros libros electrónicos. Es compatible con el lápiz InkSense Plus (disponible por separado) para resaltar fragmentos de texto, tomar notas rápidas o dibujar directamente sobre la pantalla.

BOOX Go 6 (Gen. II) incluye varias aplicaciones preinstaladas, entre ellas una para leer libros que soporta una gran cantidad de formatos de documentos y libros electrónicos. Lamentablemente, carece de botones físicos para pasar páginas, por lo que la experiencia de lectura no es tan cómoda como otros lectores.

Además, incorpora la Play Store de Google, por lo que puedes descargar cualquier app compatible con Android y, por tanto, esto abre la puerta a cualquier lector de libros del mercado (por ejemplo, la app Kindle).

El dispositivo se mueve con fluidez mejorable, ya que su chip de 2019 y sus escasos 3 GB de RAM hacen que no sea muy rápido a la hora de cambiar entre aplicaciones, pasar de página, navegar por Internet, etc. En todo caso, si lo vas a utilizar principalmente para leer libros electrónicos, no tendrás mucho problema.

BOOX Tappy es un complemento especialmente recomendable para quienes utilizan el BOOX Go 6 (Gen. II) apoyado en un soporte o leen habitualmente en la cama, ya que permite pasar página sin tocar la pantalla y compensa, en cierta medida, la ausencia de botones físicos en el lector. Es pequeño, ligero, fácil de emparejar y ofrece opciones de personalización muy útiles, aunque su precio y el hecho de tener que cargar y transportar un accesorio adicional hacen que no resulte imprescindible para todo el mundo.

BOOX Go 6 (Gen. II) tiene un precio de 🛒 199,99€. En mi opinión, es una buena opción para quien quiera un lector muy compacto con Android, Play Store, microSD y posibilidad de tomar notas. En cambio, quien solo pretenda leer novelas encontrará alternativas más económicas, rápidas y resistentes al agua.

Lo mejor:

Buena ergonomía gracias a un diseño fino y una construcción ligera, que lo hacen fácilmente transportable.

Buena ergonomía gracias a un diseño fino y una construcción ligera, que lo hacen fácilmente transportable. Pantalla de 6″ con alta resolución (300 ppp en blanco y negro), excelente contraste, buen brillo máximo e iluminación uniforme.

Pantalla de 6″ con alta resolución (300 ppp en blanco y negro), excelente contraste, buen brillo máximo e iluminación uniforme. Posibilidad de tomar notas gracias a la compatibilidad con lápiz digital.

Posibilidad de tomar notas gracias a la compatibilidad con lápiz digital. Interfaz de usuario sencilla e intuitiva, que facilita la transferencia de documentos desde el ordenador o la nube.

Interfaz de usuario sencilla e intuitiva, que facilita la transferencia de documentos desde el ordenador o la nube. Soporte nativo para multitud de formatos, incluido EPUB y PDF.

Soporte nativo para multitud de formatos, incluido EPUB y PDF. Soporte para la descarga de apps desde la Google Play Store, lo que permite instalar cualquier app.

Soporte para la descarga de apps desde la Google Play Store, lo que permite instalar cualquier app. Complemento BOOX Tappy (29,99 €) para pasar las páginas sin tocar el lector

Complemento BOOX Tappy (29,99 €) para pasar las páginas sin tocar el lector Autonomía excelente de varios días con un uso normal.

Lo peor: